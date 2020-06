PRC-PSOE se oponen a liquidar Comillas y defienden la inversión pues aspira a ser Patrimonio de la Humanidad

Pero, además de oponerse a liquidar el Ciese, socialistas y regionalistas han demandando más actividad y han defendido la inversión realizada, que "está justificada por sí misma" para arreglar un edificio que "se caía", siendo "obra cumbre" del Modernismo, obra del arquitecto catalán Lluis Domenech i Montaner, maestro de Gaudí, y responsable también del cementerio o la fuente de la localidad, que representan lo "mejor" de este estilo arquitectónico tras el legado catalán.

En este sentido, la diputada del PRC y alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, ha desvelado en su intervención en la Cámara que desde la Fundación Domenech quieren que el edificio sea declarado Patrimonio de la Humanidad, pero "para eso hay que arreglarlo", ha advertido.

La regidora de la villa comillana, que en 2021 celebra el año Domenech, ha aprovechado para instar al presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, y al vicepresidente y jefe del PSOE autonómico, Pablo Zuloaga, a que reclamen al Gobierno central que abone los 1,8 millones correspondientes al 1,5% cultural para terminar "cuanto antes" el edificio, que hay que "arreglar sí o sí".

Noceda también les ha pedido que "busquen alternativas" tras el "disgusto" de que el centro meteorológico europeo se instalará en Barcelona y no en Comillas, y lograr así que un "maravilloso" centro -que cuenta con 124 alumnos en un edificio que recibe cerca de 30.000 visitas al año- tenga un contenido del que se sientan "orgullosos" los cántabros.

La diputada del PSOE Paz de la Cuesta ha defendido por su parte que el plan del Ciese es "realista y creíble" y ha culpado al PP, que gobernó de 2011 a 2015, de "mucho de lo que se perdió" en torno a este proyecto.

Y, en todo caso, ha diferenciado "inversión" de "coste" y se ha opuesto a la liquidación de esta iniciativa. "Se están confundiendo", ha avisado a la oposición, que ha respaldado la moción de Vox.

Para el portavoz de este último partido, Cristóbal Palacio, el proyecto es "un fracaso" como tal y "no existe", pese a la "monumentalidad" del mismo y a que parecía "grandioso", como sucedió con el anuncio del centro meteorológico y que acabó siendo "ridículo".

Desde Cs, Félix Álvarez ha justificado el apoyo de su formación por entender igualmente que se trata de un proyecto "fallido" que ha sido "un desastre desde el minuto uno", en el que el "problema" no es el Ciese, sino el activo inmobiliario, que cuesta más de 6 millones de euros anuales a los cántabros, según ha aseverado.

Y de "estrepitoso fracaso" ha tildado Roberto Media, diputado del PP -que se ha abstenido-, el proyecto para albergar el centro meteorológico en Comillas, del que ha culpado a Zuloaga y el PSOE y, también, a Revilla y al PRC "aunque se ponga de perfil" el presidente.

Además, el parlamentario 'popular' -que igualmente opina que el Ciese tiene un coste "ínfimo" por lo que no hay que dar "carpetazo"- cree que Comillas no tiene "ningún plan de futuro": "No vendrán chinos ni investigadores del Reino Unido", y la Universidad Pontificia "se muere sin proyecto". Así, ha pedido trabajar por un "buen" proyecto y que sea "creíble" además.