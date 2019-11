PRC-PSOE anuncia en el Pleno que el Centro Juvenil no se va a construir en El Zapatón

El equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha anunciado en el Pleno ordinario celebrado este jueves que el Centro Juvenil no se construirá en la parcela propuesta del barrio El Zapatón, y la Corporación ha aprobado por unanimidad una moción presentada por ACpT instando a buscar un nuevo emplazamiento para el edificio.

Además, varios vecinos del barrio -que entregaron ayer más de 2.000 firmas en contra de la construcción del centro en esa ubicación-- han acudido a Salón de Plenos como protesta, con pancartas de 'No al Centro Juvenil en la parcela nº 14 del Zapatón' o 'Centro Juvenil ¡Sí!; ubicación ¡no!'.

Sin embargo, los portavoces de PRC y PSOE, Pedro Pérez Noriega y José Manuel Cruz Viadero, respectivamente, les han pedido que estén "tranquilos" y les han asegurado que "no se va a hacer ahí", por lo que han aprobado la moción tras pedir a ACpT que retirara algunos puntos.

Así, han insistido en que "no se ha dado ni un paso" para la construcción que pretenden llevar a cabo con fondos EDUSI porque "no había consenso", aunque han reconocido que era una de las localizaciones que tuvieron en cuenta para el edificio al ser un terreno público ubicado en una zona céntrica.

Tras la votación, el alcalde, Javier López Estrada, también se ha dirigido a los vecinos y a la Corporación, asegurando que el centro es una "necesidad imperiosa" para la ciudad y tiene que desarrollarse en "consenso".

La Corporación también ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario en materia de aguas, alcantarillado y recogida de residuos, que contempla una subida de la cuota fija de la tasa del agua que supondrá una subida de 16 euros al año.

Según ha explicado el equipo de Gobierno (PRC-PSOE), se trata de una medida cuya "única intención" es invertir en el mantenimiento de la red de abastecimiento, y "no va a poner en riesgo ninguna economía familiar", ya que supondrá pagar 1,33 euros más al mes.

Además, ante algunas críticas de la oposición, han destacado que la cuota sigue "por debajo de la media" de las ciudades españolas con la misma población, y que existen bonificaciones del cien por cien para personas con bajos ingresos que no pagan la cuota fija y, por tanto, no les afectaría la subida.

Esta medida ha contado con el apoyo de los grupos del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), ACpT y Torrelavega Sí, y con los votos en contra de PP y Ciudadanos (Cs), que han considerado que la subida es "excesiva" y que se podrían haber buscado "otras vías" para financiar la inversión necesaria en la red de abastecimiento.

Asimismo, ACpT ha señalado que ha votado a favor "por responsabilidad", ya que, aunque "a nadie nos gusta subir las tasas, si no se hace esta subida a corto plazo va a haber problemas", pero ha considerado que se podría haber realizado sobre el consumo y no sobre la cuota fija para "que no se suba a todos por igual", ya que hay personas "más concienciadas" que reducen el gasto de agua.

HOGAR DEL TRANSEÚNTE

Los grupos también han dado luz verde a la subvención de 130.000 euros a la asamblea local de Cruz Roja para la atención en 2020 a las personas en riesgo de exclusión social tras el cierre del Hogar del Transeúnte, pese a las numerosas críticas de la oposición que, en general, ha considerado que dejar el servicio en manos de esta entidad es "un parche" y una "improvisación", a pesar de que las religiosas que lo prestaban avisaron "hace dos años" de que se retirarían.

A pesar de ello, todos los grupos han votado a favor excepto ACpT, que se ha abstenido al considerar que la decisión de trasladar la gestión a Cruz Roja es "una chapuza" y ha cuestionado la cuantía solicitada, además de que ha opinado que "roza la ilegalidad" porque no ha salido a concurso público. "Lo pintamos de subvención y no deja de ser una contratación a dedo", ha sentenciado el grupo.

Sin embargo, regionalistas y socialistas han respondido que se trata de algo "provisional" que iban a tener que hacer "sí o sí" mientras se construye el nuevo Hogar del Transeúnte, cuyas condiciones "no eran las adecuadas" para seguir prestando el servicio.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad que el Ayuntamiento recupere las competencias sancionadoras respecto a las infracciones de tráfico muy graves cometidas en vías urbanas de Torrelavega, que desde el año 2006 pasaron a ser de la Dirección General de Tráfico.

Igualmente, también por unanimidad, han apoyado el convenio entre el organismo autónomo de Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) y el Ayuntamiento para la ampliación de viales y la adecuación del acuartelamiento de la Guardia Civil en el municipio.

CONTRATACIONES Y SUBVENCIONES

También ha salido adelante por unanimidad la contratación de operarios y oficiales matarifes por sustitución de una vacante, un punto en el que también se ha generado polémica ya que ACpT ha criticado que la plantilla del matadero comarcal es de 13 personas y está ocupada actualmente por siete.

Además, ha dicho que se está avocando al matadero a un "cierre o privatización" y que tiene que rechazar a clientes porque no tiene mayor capacidad, mientras que la edil de Recursos Humanos, Cecilia Gutiérrez, ha pedido "no sembrar la duda" entre los trabajadores en torno a su futuro.

Por otro lado, se ha autorizado contratar temporalmente a un administrativo para el proyecto 'Acciones de mejora de la empleabilidad 2019-2020', y a un coordinador para el proyecto 'Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario' (LEES), así como el nombramiento de un técnico de administración general como funcionario interino para tareas de ejecución del EDUSI y el Plan Estratégico 2026.

En cuanto a la subvenciones, se ha dado luz verde a la convocatoria de las destinadas a fomentar la promoción económica, comercial y social del empleo en el municipio, mediante la concesión de ayudas con un importe máximo de 2.000 euros a empresas que hayan realizado inversiones superiores a 1.500 euros en este ámbito.

También se han concedido algunas directas de carácter excepcional a favor del club deportivo 'Estrella Roja', para fomentar el deporte en la temporada 2019/2020; del CDE 'Berserkers' para un viaje a Vigo; y a Marcos Fuentevilla para la organización de la 'Drone Race Torrelavega 2019'. Además, se ha concedido una subvención directa a la empresa Editorial Cantabria por la organización de la primera edición de la Carrera de Empresas.

Igualmente, se han concedido subvenciones nominativas plurianuales al Club Deportivo Torrebalonmano para gastos derivados de las competiciones; al CDE Bádminton Olimpia; y al CDE La Paz para las temporadas 2018/19 a la 2022/23.

Por último, el PP ha presentado una moción instando al Ayuntamiento a fomentar el deporte base femenino y otra de apoyo y reconocimiento de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ambas han sido retiradas a petición de otros grupos, que han apostado por consensuar un texto común en torno a estos ámbito.