PRC cree que el plan de choque está "alejado" de la transformación que necesita la ciudad

El grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander considera que el plan de choque contra el COVID-19 presentado por el equipo de Gobierno (PP-Ciudadanos) para la ciudad está "poco ajustado" y se encuentra "alejado" de la transformación que necesita Santander a consecuencia de la pandemia.

Según han indicado los regionalistas en nota de prensa, la cifra final de dicho plan "no está ajustada", ya que "puede verse claramente incrementada" en varias partidas como en cultura, donde "se podría destinar el doble" --un 25% en vez de el 12%--, o través de la revisión de los presupuestos de sociedades municipales, fundaciones y organismos públicos, al ser entidades que reciben fondos municipales y sobre las que "habrá que realizar un ajuste de sus actividades y presupuestos".

Otra de las vías de dicho incremento presupuestario para el PRC sería a través del empleo del remanente "más allá del porcentaje que Madrid apruebe para destinar al COVID-19", destinándolo a aquellas necesidades estructurales que "se han revelado como esenciales" tras la crisis, como la modernización de las relaciones telemáticas y las comunicaciones del Ayuntamiento con los ciudadanos, de funcionamiento interno o las institucionales de los grupos políticos en el ejercicio de su labor, "recogidas en la ley y que nunca se utilizan".

Así lo ha señalado el portavoz de la formación en Santander, José María Fuentes Pila, que ha hecho alusión también a la "falta de información" sobre lo que puede costar adaptar el Ayuntamiento a los requerimientos del COVID e incluso una proyección en el año, ya que les caben "serias dudas de la capacidad de gestión en crisis de un equipo de Gobierno que demuestra año tras año que no es capaz de ejecutar sus propios presupuestos", ha dicho.

Asimismo, ha calificado de "inadmisible" que hayan utilizado las comisiones como "pantalla para conseguir una página en la prensa", sin previamente haber obtenido el consenso del resto de los grupos de la oposición en la cantidad final del plan, la estructura o la forma de trabajo.

"Las comisiones fueron informativas y no se tomaron decisiones, por lo que no se puede anunciar en prensa una cifra final del dinero destinado al plan cuando, encima, dicha cifra anunciada por la alcaldesa no coincide con las sumas de los importes aportados por los responsables de las concejalías en las distintas comisiones", ha criticado.

Por otro lado, ha subrayado que este plan debería "ir más allá de la asistencia" y contribuir a "definir la nueva realidad productiva" de Santander, para lo que es necesario una "reorganización" de recursos, estructuras y actividades en el que habrá que escuchar a los diferentes agentes de la ciudad "de forma colectiva y no con reuniones individuales", por lo que ha pedido la convocatoria urgente de los consejos municipales y sectoriales para escuchar y debatir con los agentes implicados las prioridades de la emergencia y soluciones.