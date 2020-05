PRC urge al equipo de gobierno medidas para garantizar la conciliación familiar ante la "nueva normalidad"

En nota de prensa, el portavoz regionalista, José María Fuentes Pila, ha criticado que "cada dia que pasa el equipo de gobierno sigue dando muestras claras de que no está a la altura de las circunstancias" que se debe exigir a una administración como Santander, al ser la capital de Cantabria, cuando la manera de gestionar esta crisis "se está centralizando", a su juicio, en sí se celebran o no una fiestas patronales o en el aumento del número de terrazas, "como si fuese la panacea para economía local".

"Este gobierno debe abandonar el debate absurdo de la Semana Grande y ponerse ya a trabajar sobre el presupuesto tal y como les instamos a hacerlo hace semanas para saber, área por área que partidas estaban comprometidas y cuáles disponibles para destinarlo a ayudas socio económicas encaminadas a la reactivación de los sectores afectados por el covid y de las familias santanderinas", ha señalado Fuentes Pila.

Añade que ante una crisis que "lamentablemente no se arreglará ni con fiestas ni con el turismo", PP- Cs "se han olvidado durante estas semanas de buscar soluciones a los verdaderos problemas desencadenados por esta epidemia", siendo uno de ellos, según dice, el tema de la conciliación, una situación que "se agrava más aún" cuando los menores solo pueden quedarse con sus abuelos, que en este momento, son las personas más vulnerables ante el COVID-19.

Asimismo, recuerda que desde el Gobierno central "tan solo se ha dado una alternativa" para las familias con niños menores de 6 años para los que se propone la apertura de los centros educativos públicos y privados, y por ello el Ayuntamiento "debe de trabajar inmediatamente en readaptar los formatos de las actividades que en materia de conciliación ofrecía".

Como ejemplo, cita el programa de campamentos urbanos El Veranuco o la reapertura de ludotecas municipales, "más si cabe" cuando los empleos con salarios más bajos y precarios suelen ser presenciales no admiten teletrabajo, o hay progenitores que han perdido su trabajo durante esta crisis y no tienen con quien dejar a sus hijos con lo que no podrán iniciar la búsqueda de empleo, subraya.

Por ello, para Fuentes Pila, "es imprescindible un impulso a las propuestas de conciliación familiar desde lo público", y pide al equipo de gobierno que "abandone la postura de inacción" y "deje de poner de excusa" al gobierno central "si su incapacidad no les permite avanzar y poner en marcha los recursos propios tal y como lo está haciendo otras ciudades".