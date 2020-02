El PSOE vota 'no' a una propuesta del PRC que pide una negociación "multilateral" de la financiación autonómica

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una iniciativa del PRC para reclamar al Ejecutivo central (PSOE-Unidas Podemos) que cualquier diálogo o acuerdo sobre distribución territorial y competencial del poder en España tenga "como marco y límite" la Constitución y una negociación "multilateral", no bilateral, del nuevo modelo de financiación autonómica, una propuesta que ha contado con el 'no' del PSOE, su socio de Gobierno, postura que los regionalistas "no han entendido".

Así lo ha reconocido el portavoz parlamentario del grupo regionalista, Pedro Hernando, después de que el PSOE anunciara su voto a esta proposición no de ley, lo que supone una nueva discrepancia entre los dos socios de Gobierno.

Además, en la iniciativa del PRC, que ha contado con el voto a favor de PP y Cs y la abstención del grupo mixto-Vox, pide también que en el nuevo modelo se reconozca 'el status quo' preexistente del actual, y que en él se tengan en cuenta de "forma preferente", sobre el criterio de la población factores como el coste efectivo de los servicios, el envejecimiento de la población, la despoblación, la orografía, y otros factores socioeconómicos.

Otro de los puntos de esta propuesta del PRC insta al Gobierno de la Nación a convocar "de manera inmediata" la Conferencia de Presidentes autonómicos para conocer de manera directa cualquier propuesta que pudiera proponer cualquier tipo de modificación de la estructura, equilibrio y solidaridad interterritorial en la distribución del poder autonómico, tal y como se encuentra desarrollado en la actualidad.

Hernando ha dudado de si el PSOE, a la vista de su voto, había entendido una iniciativa que daba a los socialistas la "oportunidad" de expresar su apoyo a la Constitución y pedir al Gobierno de España que éste sea el "marco y límite" en todas sus negociaciones y acuerdos. "No tengo duda de que Pedro Sánchez lo va a hacer", ha dicho el regionalista.

El portavoz del PRC ha preguntado al PSOE por qué vota en contra de ello y de una iniciativa para reclamar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y un modelo de financiación ventajoso para la comunidad.

En su turno de fijación de posiciones, la portavoz del PSOE en el Parlamento y número 2 de los socialistas cántabros, Noelia Cobo, ha recordado a su socio de Gobierno que ya el PSOE "ha reivindicado ya la necesidad de un consenso político para defender los intereses de Cantabria".

Por su parte, Vox ha "apreciado" el "gesto de responsabilidad" del PRC de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez pero le ha afeado que ya haya anunciado que votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el Gobierno "cumple el papeluco de Revilla".

El diputado de Vox Armando Blanco ha criticado que el PRC vaya a "levantar la mano" a favor de unos PGE que, a su juicio, serán "la plasmación de las concesiones" del Gobierno a PNV, ERC y Bildu.

En ello ha basado su abstención a la iniciativa del PRC y también a la defensa "cerrada" que el partido de Revilla hace del modelo autonómico del Estado que, a juicio de Vox, es "culpable" de la "desigualdad" territorial de España.

PNL DE PP, CS Y VOX

La proposición no de ley del PRC se ha debatido de forma conjunta con otras tres iniciativas --una del PP, otra de Cs y una de Vox-- de rechazo a los acuerdos suscritos por el PSOE con ERC y Bildu para garantizar la investidura de Pedro Sánchez.

Así, el PP pide, entre otras cuestiones, "romperlos" y Cs que no se realicen "concesiones" a los independentistas ni se cree la anunciada mesa de diálogo entre el Gobierno de España y Cataluña.

Además, en esas proposiciones no de ley, sobre todo, en la del grupo mixto-Vox y Cs son de apoyo a la Constitución, del ordenamiento español, la Corona y a todas las instituciones del Estado y al sistema democrático de España.

También estos dos partidos llaman a reprobar las palabras de la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, por sus palabras en contra de la Corona y de la democracia española, y pide que se "retracte".

Por otra parte, en la de Cs también se busca instar desde el Gobierno de Cantabria a instar a Pedro Sánchez a "que cumpla su compromiso de recuperar como delito el referéndum ilegal", el punto que, según ha ironizado el portavoz de Cs en el Parlamento, Félix Álvarez, es el "más difícil" de que lograr: que Sánchez "cumpla su palabra".

"La mentira se ha institucionalizado en la vida de este Gobierno", ha dicho el diputado 'naranja'.

Vox también reclama que repruebe a la diputada de ERC, Monserrat Bassa, por su afirmación de "me importa un comino la gobernabilidad de España" en el debate de investidura.

Cada una estas iniciativas, que junto con la del PRC se han debatido juntas pero votado por separado, han salido adelante.

Las tres han salido adelante con idéntico resultado de 14 votos favor (PP, Cs y Vox), 7 'noes' (PSOE) y 13 abstenciones (PRC).

El PRC se ha abstenido en ellas al compartir el "espíritu" de las mimas, aunque no así en algunas de sus propuestas concretas, como por ejemplo son la reprobación de las diputadas de ERC o Bildu porque, según Hernando, "atacan la libertad de expresión".

El PSOE ha justificado su 'no' a estas iniciativas del "trío de las derechas" (PP, Cs y Vox), que ha encuadrado dentro de la "campaña permanente de desacreditación" que, a su juicio, están llevando a cabo estos partidos, buscando la "desestabilización" de un Gobierno "que no aceptan".

A su juicio, esas iniciativas son de "oportunismo político y una concepción patrimonial del poder". "La democracia, a su juicio, al parecer consiste en que solo gobiernen ustedes, los de la derecha", ha ironizado Cobo.

Además, la socialista ha opinado que la propuesta del PP, además, es una "mayúscula muestra de cinismo e hipocresía" al pedir ahora que no se pacte con independentistas y nacionalistas, cuando sí lo hicieron José María Aznar y Mariano Rajoy. "Ustedes pueden pactar con nacionalistas e independentistas, pero el PSOE no", ha afeado.

También, Cobo ha reivindicado que el PSOE "nunca ha aceptado ni firmado ningún acuerdo contrario al ordenamiento jurídico español".

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento, Íñigo Fernández, ha afirmado que "la mayoría" de la sociedad española, incluidos los votantes del PSOE, están "perplejos" de "hasta dónde está dispuesto a llegar y ceder Pedro Sánchez" por seguir en La Moncloa.

"Lo que le pidan, lo va a entregar", ha asegurado el portavoz popular, que ha advertido que este "camino disparato" de Sánchez no solo va a tener "consecuencias negativas" para él mismo o para el PSOE sino que afectará a Cantabria y al conjunto de España.

Así, ha afirmado que el acuerdo suscrito por el PSOE con ERC y Bildu para garantizar la investidura de Sánchez son "muy perjudiciales para Cantabria" y también "para la convivencia en España".

Y es que, a su juicio, esos acuerdos hacen que en España "haya ciudadanos de primera" y "de segunda", entre estos últimos los de Cantabria.

"Cantabria va a volver a quedar olvidada en inversiones", ha avisado Fernández, que también ha avisado que los acuerdos del PSOE con ERC y Compromís incluyen revisar el modelo de financiación autonómica en una línea contraria a los intereses de la comunidad al pedir que se priorice el criterio de población sobre el coste efectivo de los servicios.