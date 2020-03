El PSOE homenajea a Amparo Rubiales, Fundación Secretariado Gitano, CERMI y Rácing Féminas

El secretario general del PSOE en Santander, Pedro Casares, ha destacado el "compromiso" de los socialistas santanderinos "con la Igualdad, con la lucha contra la violencia machista y a favor de una sociedad que quiera ser plenamente democrática", porque "defender la igualdad es el valor más importante de nuestra Constitución, porque con igualdad hay justicia social, hay libertad", ha resaltado.

En el acto homenaje --celebrado en el Palacete del Embarcadero y que ha contado con la presencia de Susana Ros, secretaria de Violencia de Género en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE-- Casares ha puntualizado que nuestra democracia "no será plena hasta que las mujeres no tengan que reivindicar ningún derecho, sean libres, iguales, autónomas y se sientan seguras".

En este sentido, el líder de los socialistas santanderinos ha reconocido que "aún queda mucho camino por recorrer", que los asesinatos de la violencia machista "son la humillación de una democracia" y que el "peor rostro de la desigualdad" es el "que hace creer a algunos hombres que puedan decidir por ellas y que pueden quitarles la vida".

"Aún quedan muchas etapas que alcanzar para que logremos una sociedad plenamente igualitaria, que sea una sociedad plenamente justa", ha afirmado.

Asimismo, Casares ha puesto el acento en la trayectoria feminista de Amparo Rubiales, quien fue la primera consejera del Gobierno de Andalucía, la primera mujer Delegada del Gobierno, concejala del ayuntamiento de Sevilla, diputada y senadora. "Una mujer luchadora, una valiente, una mujer que nunca se ha rendido y que siempre ha alzado la voz, no por ella, sino por todas las demás; por las que no tenían voz", ha subrayado.

Del mismo modo, el líder de los socialistas santanderinos y diputado nacional ha valorado la labor de entidades como CERMI que luchan a diario para combatir "una doble desigualdad, la que sufren las mujeres que también tienen discapacidad", así como de la Fundación Secretariado Gitano porque "con la educación está ayudando a mujeres gitanas a incorporarse a la sociedad con más herramientas para ser iguales y eliminar los estigmas que sufren muchas veces".

Además, para Casares, las jóvenes deportistas del Racing "nos enseñan con su ejemplo que el deporte no sólo es cosa de hombres, que quieren tener las mismas oportunidades que ellos para disfrutar haciendo lo que les gusta".

Por su parte Amparo Rubiales ha agradecido el reconocimiento y recordado con cariño una amistad de décadas con Carmen Alborch, ambas doctoras en Derecho, ambas feministas y socialistas, mujeres que han roto techos de cristal y han sido pioneras.

Procedente de una familia conservadora ha admitido que fue "feminista antes que socialista", precisamente porque ella pudo estudiar mientras las mujeres de su generación no podían.

Rubiales ha destacado que "sin igualdad no hay democracia", que "la mitad de la población no puede estar sometida" y que "las mujeres no nos resignamos a que nos impongan porque no somos propiedad de nadie".

Ha admitido estar muy satisfecha al ver a mujeres jóvenes abrirse camino y triunfar en cargos importantes, "porque eso -ha añadido-- "es lo que ha dado sentido a la lucha de toda mi vida".

Por su parte, Susana Ros, ha lamentado la muerte de 15 mujeres en lo que va de año, víctimas de la violencia machista. Ha manifestado el compromiso "firme y absoluto" del Gobierno que preside Pedro Sánchez para luchar contra la violencia de género. "Somos feministas porque en la lucha por la igualdad nos ha costado sangre, sudor y lágrimas" durante generaciones", ha dicho.

Por último, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha reconocido estar "muy orgulloso" por ser el primer consejero de Igualdad del Gobierno de Cantabria.

En este sentido ha asegurado que va a trabajar para que la Igualdad será un eje trasversal de toda la acción del Gobierno para potenciar los derechos y las oportunidades de todas las mujeres en la región, y sobre todo en las zonas rurales "donde menos oportunidades tienen".

La 'derechona' de este país trata de destruir todos los pasos que se han dado por la Igualdad", ha aseverado.

El acto, al que han asistido también la vicesecretaria de la agrupación y delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha estado presentado por la periodista de la agencia EFE Pilar Palazuelos.

Se ha obsequiado a las personas y entidades galardonadas con una réplica de los dibujos que el pintor Roberto Orallo realizó de Carmen Alborch para la primera edición de los Premio en 2019 y que recayeron en AMICA, la asociación cultural Quima y la asociación Consuelo Bergés