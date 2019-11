PSOE planta a Vox por no apoyar la declaración contra violencia a la mujer

El PSOE ha realizado este lunes un 'plante' a Vox en el Pleno del Parlamento de Cantabria para mostrar su rechazo a la decisión de este partido de no secundar la tradicional declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, 25 de noviembre, y que ha impedido que sea aprobada.

Y es que los socialistas --tanto diputados como sus consejeros del Gobierno-- en el Pleno se han levantado de sus escaños y ausentado del Hemiciclo hasta tres veces (la última no todos): cada vez que ha intervenido Vox en la sesión de este lunes.

VOX ACUSA AL PSOE DE "MONTAR EL SHOW"

Vox, por su parte, ha censurado el gesto de los socialistas, a los que han acusado de intentar "montar el show" y de "sustituir" los "argumentos" por "paseíllos".

Ha sido un Pleno en el que el tema de la 'no declaración institucional' contra la violencia sobre la mujer ha sido la gran protagonista. Y ello pese a que no se ha llevado al Pleno al no haber reunido la requerida mayoría absoluta para aprobarse.

Y es que en la sesión de este lunes, todos los grupos --a excepción del PP (que lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento pero fuera del Pleno)-- se han pronunciado sobre esta cuestión.

Por la mañana, el Parlamento --presidido por el socialista Joaquín Gómez-- ya anunció que la tradicional declaración institucional por el Día contra la violencia de la mujer no iba a ser aprobada por la oposición de Vox y destacaba que era "la primera vez" que en el seno del Parlamento no había "unanimidad institucional en torno al tema de la violencia contra las mujeres".

Vox también había remitido un comunicado justificando su decisión, basándola en que la "violencia no es de género". Además, consideraba que el manifiesto que se proponía solo busca "rédito electoral".

Socialistas y regionalistas --los grupos que sustentan en el Parlamento al Gobierno-- también enviaron sendos comunicados criticando la postura de Vox, algo que han vuelto a hacer en el Pleno.

Cs también ha criticado en el Pleno la postura de Vox y el PP, aunque sin citar a este partido expresamente, ha remitido un comunicado esta tarde en el que señala que "la violencia de género existe" en España y afirma que "quienes lo niegan o pretenden diluirla en otros tipo sde violencia en el entorno familiar de muy distinta naturaleza, e igualmente reprobable, están haciendo un flaco favor a las víctimas".

Además, los populares han expresado su rechazo a "la actitud de quienes, a derecha o izquierda, plantean una utilización partidista de una causa que nos debería unir a todos en torno a las víctimas.

PLANTE Y CRUCE DE DECLARACIONES

En el Pleno, antes de materializarse el 'plante' del PSOE a Vox, ya la diputada socialista Eva Salmón ha dedicado parte de su intervención desde la tribuna en el primer punto del orden del día (que no tenía que ver con este asunto) a, en nombre del grupo parlamentario socialista, lamentar que el Pleno no haya comenzado con la lectura y aprobación de la declaración institucional contra la violencia de género.

Además, ha advertido que el PSOE "defenderá siempre" su posición en este asunto "frente a quienes quieren debilitar los consensos".

También la regionalista Ana Obregón ha dedicado los primeros minutos en la tribuna a lamentar que la "visión" y "forma de hacer política" de algunas formaciones nuevas en la Cámara --una clara alusión a Vox-- hayan impedido aprobar la declaración institucional.

Además, ha mostrado su pesar de que en este Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer se haya contabilizado una nueva víctima.

Tras las intervenciones de socialistas y regionalistas, le ha llegado el turno de hablar en el Pleno al diputado de Vox Cristóbal Palacio, que ha visto marcharse del Hemiciclo a los diputados y consejeros socialistas --entre ellos el vicepresidente del Ejecutivo y líder del PSOE, Pablo Zuloaga-- cuando él se dirigía a la tribuna.

Tras ello, y una vez que los socialistas habían abandonado el Pleno, Palacio ha asegurado que su partido "lamenta profundamente" también "todas las víctimas" por violencia derivada de las relaciones afectivas y en el entorno "intrafamiliar".

"Lamentamos absolutamente igual todas ellas", ha dicho Palacio, que ha recordado que entre las víctimas no solo hay mujeres, sino también hombres y niños.

El diputado de Vox es el que más se ha extendido en estas explicaciones, lo que ha hecho que el presidente del Parlamento, el socialista Joaquín Gómez, le haya llamado la atención por dedicar su intervención a hablar de un asunto que no es el que correspondía en ese punto. "Le he dejado tiempo suficiente", ha dicho el jefe de la Cámara legislativa.

También el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desde su escaño ha evidenciado su molestia por la intervención del diputado de Vox al no centrarse en el tema que se estaba debatiendo.

Ya en el segundo punto del orden del día, los socialistas han vuelto a repetir el gesto de marcharse cuando le tocaba intervenir a Vox, en este caso al diputado Armando Blanco.

También el diputado de Cs Diego Marañón ha restado unos instantes de su intervención en el segundo punto del orden del día para criticar a Vox y tildar de "repugnante" la intervención de Palacio explicando la postura de su partido sobre la violencia a las mujeres.

Marañón ha recordado que en lo que va de año son ya 52 las asesinadas por este tipo de violencia. "Asesinadas", ha insistido Marañón, incidiendo en que se trata de mujeres. "Parece que a algunos les cuesta decirlo", ha dicho.

Este diputado ha instado a trabajar "para erradicar la violencia machista" y ha subrayado el compromiso de su partido en este sentido.

Las palabras del diputado de Cs ha hecho que Palacio haya solicitado al presidente de la Cámara intervenir por alusiones y al considerar también que las manifestaciones de otros partidos sobre la postura de Vox "no coinciden en modo alguno" con la realidad.

Sin embargo, el presidente de la Cámara no ha permitido responder a Palacio, recordándole que ya le había permitido referirse a este asunto en el punto anterior, incluso durante más tiempo que el usado por los otros grupos, lo que ha generado las protestas de Palacio.

Al margen de esto, muchos diputados de la Cámara han acudido este lunes a la sesión plenaria luciendo lazos violeta o con prendas de ropa de este color, que representa a la lucha contra la violencia de género.