El Pleno da los "primeros pasos" para reestructurar el Ayuntamiento

La Corporación de Torrelavega ha aprobado por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado este viernes, el primero de 2020, modificaciones en cuatro departamentos que suponen los "primeros pasos" de la reestructuración que pretende llevar a cabo en el Ayuntamiento para mejorar la gestión.

En concreto, ha dado luz verde a la creación del Servicio Municipal de Recursos Humanos, así como de los puestos de trabajo de técnico de cultura y juventud, de adjunto del jefe de servicio de intervención y de adjunto del jefe del servicio de recaudación.

También dentro del área de Recursos Humanos, la Corporación ha autorizado por unanimidad la cobertura interina de plazas vacantes de bombero del Servicio Contra Incendios y Salvamento, aunque algunos miembros de la oposición han criticado la falta de plantilla y la necesidad de una oferta pública de empleo.

Sin embargo, el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha pedido no crear alarma ya que, según ha dicho, la dotación cubre las necesidades del municipio.

Por otro lado, también por unanimidad, se ha modificado la plantilla del personal funcionario y laboral, y se han aprobado las retribuciones complementarias de los empleados públicos, que ascienden a casi 41.000 euros. En este punto, la oposición ha criticado que la masa salarial se reparta de manera proporcional al sueldo en lugar de ser de forma "equitativa".

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Otro de los puntos del día ha sido la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de alrededor de 150.000 euros para "regularizar" los pagos de contratos menores realizados durante el año 2019.

Éste ha contado con el apoyo de PRC, PSOE y Torrelavega Sí, mientras que ACpT se ha abstenido y PP y Ciudadanos han votado en contra, ya que han considerado que el reconocimiento extrajudicial de créditos es una herramienta "excepcional" y han pedido que no se normalice y que cualquier gasto se realice a través del procedimiento ordinario,.

Por su parte, el equipo de Gobierno ha explicado que tener que aplicar esta figura es una consecuencia de la aprobación "tardía" de los Presupuestos de 2019 y de que la ley de contratos menores requiere trámites burocráticos "excesivos", ya que se trata de pagos facturas emitidas desde marzo que estaban a la espera de ser validadas por los técnicos.

Además, el primer teniente de alcalde, José Manuel Cruz Viadero (PSOE) y el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), han detallado que la factura más alta es de 8.600 euros, y la más baja, de 14 euros, por lo que corresponden a contratos menores que "no exigían ningún procedimiento", aunque han advertido que, "en cualquier caso", es una medida que "no deja de ser excepcional".

Sin embargo, la oposición ha insistido en que no se han realizado los contratos de la forma requerida y, en el caso de Ciudadanos y PP, han pedido "un poco de orden y más transparencia" en el área de Hacienda, así como "no poner en riesgo a los proveedores" y el "compromiso" de que esta situación no se va a repetir.

Por otro lado, se ha adjudicado el contrato de servicios de limpieza de centros públicos, dependencias municipales, instalaciones deportivas y otras dependencias, de nuevo a la empresa Clece por cuatro años más, gracias al apoyo de PRC, PSOE, Cs y Torrelavega Sí y la abstención del PP.

Por su parte, ACpT ha votado en contra y ha asegurado que se trata de una empresa que "nos ha estado engañando", "nos ha robado" y ha "utilizado la precariedad laboral como baza para los trabajadores".

Por último, el Ayuntamiento ha aceptado el cargo de patrono de la Fundación Zoo de Santillana y ha declarado de interés general la exposición 'Living dinosaurs y la edad de hielo' para que no esté sujeta a la tasa por la ocupación del recinto de La Lechera, un punto que ha contado con el voto a favor de todos los concejales a excepción de los de ACpT, que se han opuesto a que se le "perdonen" las tasas a una empresa privada, cuando su fin es lucrativo.