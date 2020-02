Podemos se solidariza con los trabajadores de Sniace y acusa a los gobiernos regionales de la situación

Para Podemos, la situación a la que se enfrentan los trabajadores de Sniace es "preocupante" por las "pocas alternativas laborales" que les ofrece el sector industrial cántabro, ya que ni el actual presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ni los que le precedieron "se han preocupado jamás de trabajar por el futuro y ahora estamos recogiendo los frutos de tanta inoperancia".

En nota de prensa, Podemos señala que en los últimos meses han mantenido distintas reuniones, tanto con la empresa, como con los trabajadores, para conocer la situación "de primera mano", pero no esperaban "este desenlace".

Así, para Podemos, "frente a la imagen que todos tenemos de Sniace como una industria decadente vimos una empresa que apostaba por el I+D, que gastaba millones en biofiltros para reducir sus emisiones y que lograba patentes con un enorme potencial". "Es justo reconocer los esfuerzos de Sniace por salir adelante, pese al enorme lastre que arrastraban de sus anteriores gestores", añade.

A su juicio, "lo peor" no es que cierre Sniace, si no que no hay "plan B". "Ni Revilla, ni Diego (Ignacio, PP) ni ningún otro presidente se ha preocupado nunca de hacer un plan estratégico para la industria cántabra, si hubieran hecho los deberes entonces, los 400 obreros de Sniace tendrían otra empresa esperándoles", asegura la formación, que considera que "ni siquiera ahora que han visto las orejas al lobo han sido capaces de ayudar a Sniace a poner en valor sus terrenos para que allí se asienten nuevas industrias".

Podemos recuerda por último que "el 20,4% de la población cántabra está en riesgo de exclusión social" y que "la dureza de la crisis" ha llevado a que el PIB per cápita cántabro "se sitúe en valores cercanos a los del 2005", por lo que una vez más reclaman un plan de inversiones para la comarca del Besaya "con unas tasas de paro nunca vistas en la zona".