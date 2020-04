Policía repartirá desde el lunes 10 millones de mascarillas a quien vaya a trabajar en transporte público

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este sábado en rueda de prensa telemática que serán los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales, las municipales y los miembros de Protección Civil los que repartirán a partir del próximo lunes las mascarillas cuyo uso es recomendable para los ciudadanos que no tengan más remedio que salir a la calle para ir a trabajar y tengan que hacerlo en transporte público. En total se repartirán 10 millones de mascarillas.

Así lo ha apuntado el ministro del Interior tras la intervención de su compañero de Sanidad, Salvador Illa, sobre las circunstancias que rodearán la vuelta a la actividad el próximo lunes de los trabajadores de aquellos servicios no esenciales.

Serán también los agentes -que se movilizarán junto a los interinos, según el ministro- los que vigilen que entre los ciudadanos que utilicen el transporte público cumplen con la distancia de seguridad que recomiendan las autoridades necesarias.

NO SE RELAJAN LAS MEDIDAS

"El reparto de mascarillas es solo un apoyo de las medidas de protección de la salud", según Marlaska, que ha advertido que la etapa que empieza el lunes no supone una relajación de las medidas de limitación de movimientos que se establecen en el artículo 7 del Real Decreto de Estado de Alarma.

En este punto, ha señalado que el uso de la mascarilla es recomendable, no obligatorio, y "si alguien no se la quiere poner, pues no se la pone", pues lo único a lo que el ciudadano está obligado es a cumplir son las restricciones de movilidad apuntadas en el Real Decreto.

"No se va a producir relajación de medidas tras la vuelta al trabajo de los no esenciales, seguimos en fase de confinamiento, y todos tenemos que tenerlo claro, no hemos empezado la desescalada", ha insistido.

A preguntas de los periodistas, ha respondido que las fuerzas del orden han detectado una ligera relajación por parte de los ciudadanos, a la que sin embargo ha restado importancia, subrayando que lo importante es mantener el cumplimiento de las medidas adoptadas.

Integrarán el sistema de reparto de mascarillas, entre agentes y personal de Protección Civil casi 350.000 personas, que actuarán los próximos lunes y martes y también el miércoles en aquellas comunidades en las que el lunes es festivo.