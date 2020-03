Rechazada la auditoria a Ambuibérica que pedía Cs, que denuncia irregularidades en protocolo de coronavirus

Así lo denunciaba Ciudadanos en una moción que ha decaído --con los votos en contra del PRC y PSOE, que sustentan al Ejecutivo-- y que ha sido defendida por su portavoz parlamentario, Félix Álvarez, quien ha aprovechado su intervención para denunciar también cómo la empresa ha atendió un caso sospechoso de coronavirus, que luego resultó negativo.

Se trata, según ha indicado el diputado de Cs haciéndose eco de lo que le han trasladado los trabajadores, del supuesto atendido a finales de la semana pasada en Potes, hasta donde se desplazaron dos empleados en una ambulancia "básica" con base en Laredo.

Ha detallado que la empresa entregó a los sanitarios el protocolo a seguir, de "28 folios", para que se lo leyeran en el trayecto, durante el cual --ha aseverado-- ambos recibieron también "indicaciones de cómo actuar" (no acercarse a menos de dos metros al paciente, que uno saliera de la ambulancia y el otro no, cómo se tenían que colocar los equipos de protección individual, etc) pero "todo por teléfono y camino de Potes".

Además, Álvarez ha agregado que recibieron instrucciones para desinfectar después de prestar el servicio la ambulancia a pesar de la existencia de una sentencia que concluyó que los trabajadores no debían realizar esta tarea.

"Esto está pasando en Ambuibérica", ha afirmado el portavoz naranja, que, en la defensa de su moción, también ha aludido a otras "irregularidades".

La moción de Cs pedía una auditoría "exhaustiva", y no "un sucedáneo", a la empresa, que ha sido rechazada, después de que Cs no haya aceptado ninguna de las dos enmiendas presentadas: una consensuada de regionalistas y socialistas y otra de 'populares'.

En la primera, los grupos que apoyan al Gobierno solicitaban continuar con el procedimiento administrativo abierto para determinar si hay infracciones o incumplimientos del contrato para después, en caso de que las hubiera, tipificarlas y aplicar las sanciones que correspondan.

De su lado, el PP pedía realizar una auditoría a la empresa, cuantificar la deficiencias y, en caso de constatarlas, que el Servicio Cántabro de Salud adoptase las medidas precisas para solucionar el problema en tres meses.

FERRI A CORK

Por otro lado, en el Pleno también se ha vuelto a hablar de la decisión de Brittany Ferries de suprimir la línea Santander-Cork, que se dejó de operar el pasado 28 de febrero y que se sustituyó por otra conexión a Irlanda desde Bilbao.

En esta ocasión, el PP instaba con una moción --rechazada de nuevo con los votos de PRC y PSOE-- a la Autoridad Portuaria, al Gobierno regional y a la Delegación del Gobierno a solucionar los problemas de seguridad del Puerto.

Y también pedían iniciar las gestiones oportunas para recuperar la ruta suprimida --que ha achacado a la "negligencia" del Gobierno, Delegación y Puerto-- o habilitar una nueva que permita restablecer las comunicaciones por ferry entre Santander e Irlanda.

Es decir, como ha expuesto el diputado 'popular' Iñigo Fernández, desde su grupo pretendían que "los responsables" de esta pérdida asumieran "su culpa", que se solucione el problema generado y que se repare el daño causado, tras un mes de "reproches" y "acusaciones" pero sin que "nadie" haya "pedido perdón".

PRC y PSOE se han desmarcado del "relato" de que la cancelación de la ruta obedezca a la entrada de polizones en los barcos y se han remitido al comunicado oficial difundido en su día por la naviera bretona, en el que también aludía a las mejores conexiones europeas que tiene el vecino puerto de Bilbao, ha señalado el diputado del PSOE Javier García-Oliva.

"No es para festejarlo, pero entra dentro de la normalidad", ha opinado por su parte Francisco Ortiz, del PRC, para recordar otras conexiones perdidas, como la de Santander a Poole en 2013. Y tras aludir al crecimiento experimentado en el puerto de la capital cántabra, ha considerado que "algo se estará haciendo bien", aunque ha admitido que el problema de seguridad y la falta de polizones es algo que "no juega a favor", sino "en contra".

A este respecto, el diputado del grupo mixto-Vox, Armando Blanco, ha aludido al incremento "exponencial" de las intrusiones ilegales en las instalaciones portuarias en los últimos años, hasta alcanzar las 2.360 en 2019, por lo que ha lamentado que "no hicieron nada" entonces a pesar de que "sabían lo que estaba pasando" y ha criticado que "ahora presuman de muros estilo Trump", ha comentado para referirse al que va a levantarse en el interior del recinto.

Finalmente, Diego Marañón (Cs) ha repasado las medidas anunciadas -refuerzo de la vigilancia con más efectivos policiales, además del propio muro- para evidenciar que no se adoptan "por casualidad", sino porque en el Puerto de Santander "había y hay un problema de seguridad", frente al que no se hizo "nada" y el cual hay que "atajar cuanto antes".

RIOS

También en el Pleno, la mayoría de PRC y PSOE ha hecho que haya quedado rechazada una moción de Vox para que el Gobierno de Cantabria instara al Ejecutivo central a que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico redacte, en un máximo de 6 meses, los proyectos de limpieza y mantenimiento de los ríos que pidan los los ayuntamientos de la comunidad y que éstos se costeen con cargo a los futuros Presupuestos Generales del Estado de 2020.

También se instaba al Gobierno de Cantabria a, por una parte, supervisar que los ayuntamientos cumplan su "deber" de limpiar los cauces en las zonas urbanas y, por otra, para que el Ejecutivo dote con fondos suficientes una partida específica para ayudar a los ayuntamientos en esta tarea.

El PRC ha presentado una enmienda de modificación a la iniciativa de Vox al considerar que la redacción original presentaba una serie de "incongruencias", si bien ha sido rechazada por Vox, con lo que los regionalistas, junto a los socialistas, han votado en contra.

Respecto a los propuesto por Vox, el PRC cree que lo que se necesita no es que la Confederación Hidrográfica apruebe proyectos de "gran envergadura" de limpieza de los ríos sino "agilizar" sus autorizaciones para que éstas se lleven a cabo. En este sentido, ha señalado que la Confederación se ha comprometido a no tardar más de 15 días en hacerlo.

También la diputada regionalista Ana Obregón ha advertido de que el Gobierno de Cantabria "no tiene capacidad para supervisar actuaciones de los ayuntamientos en este área que propone Vox y ha criticado que Vox pida que el Gobierno de Cantabria se gaste dinero en actuaciones en limpieza de ríos cuando es una competencia de la Administración General del Estado.

Vox no ha aceptado la enmienda del PRC al considerar que en ella se limita solo a "instar" a otras Administraciones y cree que "diluye tanto la responsabilidad" en relación a las actuaciones en los ríos "que parece que no es de nadie".

El PSOE ha hecho suyo los razonamientos del PRC y ha criticado también que Vox ponga el foco en la limpieza de los ríos cuando, a su juicio, "no es la clave" para evitar las inundaciones y ha asegurado que "la prioridad absoluta" es garantizar la seguridad de las personas, sus viviendas y bienes ante este tipo de fenómenos, algo que, a su juicio, el Gobierno central "está haciendo".

Por el contrario, los grupos de la oposición sí consideran que la limpieza de los ríos es "imprenscindible" y han subrayado además la necesidad de inversiones "urgentes"

Por su parte, también se han quejado de que el Estado no haya indemnizado a los afectados por las inundaciones, ni las de Campoo de finales del año pasado y tampoco las que tuvieron lugar a finales de 2018 y principios de 2019.