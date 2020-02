Revilla pide al delegado del Gobierno más efectivos para la seguridad del Puerto "de valla para afuera"

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al delegado del Gobierno en la Comunidad, Eduardo Echevarría, que solicite al Estado más efectivos para garantizar la seguridad en el Puerto de Santander "de valla para afuera", esto es, en el exterior del recinto.

Así se lo ha exigido el dirigente regionalista al socialista después de aclarar que "todas" las competencias en materia de seguridad en la Comunidad las tiene la administración central, de la que dependen Policía Nacional y Guardia Civil, y en su caso los ayuntamientos que tienen Policía Local, mientras que la autonómica no tiene "ninguna" responsabilidad, más allá de los "dos señores por turno en la puerta del Gobierno de Cantabria sin porra ni pistola".

Revilla ha respondido así este viernes a preguntas de los medios sobre las medidas anunciadas para mejorar la seguridad en las instalaciones portuarias -nueve policías más, medios electrónicos de control y acelerar las obras de la valla que rodea el recinto- a raíz de la decisión de Brittany Ferries de cancelar la ruta Santander-Cork por el problema de los polizones y operar la conexión con Irlanda desde el puerto de Bilbao.

"No me digan a mí que no se observa una dejación de vigilancia por falta de medios en la parte exterior (del Puerto) por parte de cualquiera que una tarde se le ocurra pasear por allí y ver el aspecto de determinadas personas que, desde luego, no tienen pinta de haber venido de vacaciones ni de estar hospedados en hoteles de lujo sino que están esperando alguna coyuntura para poder colarse e irse Irlanda o a Inglaterra", ha comentado el presidente cántabro y secretario general del PRC, para remachar que "eso es competencia del Estado".

A continuación, cuestionado por si estaba acusando de "dejación de funciones" a la Delegación del Gobierno --cuyo titular instó el fin de semana al presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González, a dar "un paso a un lado" si no es capaz de gestionar la seguridad-- Revilla ha negado tal extremo, y ha matizado que lo que él hace es pedir al delegado, que es quien tiene "la responsabilidad", que a su vez solicite al Gobierno de España que haya más efectivos "de valla para afuera" en el Puerto y que ejerzan un "mayor control" que ahora.

"No es la primera vez que lo pedimos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE, partidario de reforzar la seguridad en una actividad "vital" para Cantabria como es la portuaria. "Si el País Vasco lo tiene (seguridad) y aquí no lo tenemos, se nos van, como haría cualquiera", ha concluido.

MARGEN DE CONFIANZA Y EVALUACIÓN MEDIDAS SEGURIDAD ACORDADAS

También se ha referido a este asunto, e igualmente a preguntas de los medios, el consejero de Industria y Transporte, Francisco Martín, que ha asistido con Revilla a la inauguración de la reforma acometida en la estación de autobuses de Santander.

El titular del departamento ha considerado que es "evidente" el problema de la seguridad en el Puerto de Santander, algo que "reconoce todo el mundo" y ha señalado que debido a esa "falta de control" hay personas que "quieren entrar de forma ilícita" en el recinto.

Al igual que el presidente, el consejero regionalista ha subrayado que esa competencia corresponde "exclusivamente" a la administración central, esto es, a Puertos del Estado, Ministerio de Fomento y Delegación del Gobierno, mientras que desde el Ejecutivo autonómico han urgido medidas debido a que si no se resuelve este problema "con celeridad" otras líneas "pueden estar en riesgo", según habrían avisado los operadores de las mismas.

Tras aludir a la reunión celebrada esta semana en la que las administraciones implicadas han acordado coordinación y compromiso de cara una solución en materia de seguridad así como algunas medidas concretas -más policías, sistemas electrónicos de control y acelerar las obras de la valla-, Martín ha apuntado que desde el Gobierno regional van a dar "un margen de confianza" para que se solvente la situación al tiempo que evaluarán la eficacia de las iniciativas que se pongan en práctica.

"No podemos consentir ni soportar que por una cuestión de falta de seguridad el Puerto de Santander no pueda seguir captando mercancías", ha avisado el consejero, antes de recordar que el año pasado estuvo a punto de batir el récord histórico con 6 millones y medio de toneladas.

Por eso, y teniendo en cuenta que estas dinámicas son "frágiles", desde el Gobierno cántabro instan a quien es "competente" en materia de seguridad a que el asunto "se resuelva cuanto antes".