Revilla no descarta la vía judicial si el Estado no devuelve el IVA: "Sería una apropiación indebida"

Al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no le "cabe en la cabeza" que el Estado no devuelva a las comunidades el dinero correspondiente a la recaudación del IVA de diciembre de 2017, ya que sería "una apropiación indebida" ante la que el Gobierno que dirige (PRC-PSOE) no descarta la vía judicial.

Así lo ha avisado el jefe del bipartito y de los regionalistas este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del PP formulada por su líder y de la oposición, María José Sáenz de Buruaga, que le ha garantizado que tendrá a su formación "al lado" si se suma a la reivindicación de otras autonomías o emprende el camino de los tribunales.

"Aquí todos vamos a arrear del carro", ha replicado Revilla, "convencido" de que la administración central va a "pagar" el montante que adeuda a las comunidades -2.500 millones en total, 42 de ellos a Cantabria-. "Esto hay que pagarlo. No se le escapa a nadie", ha sentenciado. "Es de libro", ha remachado.

Y es que lo contrario sería una "apropiación indebida" a juicio del regionalista, que ha advertido que en el Ejecutivo de regionalistas y socialistas "no descartamos la vía judicial"; eso sí, después de dar un "tiempo razonable" para tratar de "convencer" del pago al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez.

Al hilo, se ha mostrado seguro de que ganarían ese pleito, toda vez que el dinero es de las comunidades, no del Estado, que es un "intermediario" en la recaudación del impuesto y del que espera que arbitre alguna fórmula o mecanismo para proceder al pago.

Por lo pronto, el presidente cántabro ha aludido a la iniciativa registrada "hace días" por el diputado nacional del PRC, José María Mazón, ante la Comisión de Hacienda del Congreso para solicitar el abono de la cuantía del IVA correspondiente a diciembre de 2017.

En este sentido, ha destacado la "gran ventaja" que supone el que, al ser precisamente "cuestión de dinero", estén "todos" los partidos en la misma línea.

El secretario general de los regionalistas ha aprovechado su intervención para señalar que el "origen" de este problema está en el cambio en la fecha de liquidación del impuesto acordado en 2017 por el entonces ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, decisión que a Cantabria ha supuesto la "bromita" de 42 millones por el mes de diciembre de ese año.

Una situación -ha proseguido- que el PSOE tuvo la "voluntad de arreglar" en 2019 a través de la ley de presupuestos pero, al no conseguir sacar las cuentas adelante, dicho montante quedó pendiente de devolver.

El Gobierno cántabro ha pedido una "solución" al Ministerio y "confía en un acuerdo" con el Ejecutivo de Sánchez que evite tener que optar por otras vías, como la judicial, que llegado el caso no descarta Revilla, que apuesta de momento por la administrativa y el diálogo.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha manifestado este mismo lunes que ve "factible" que Hacienda pueda devolver los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 al conjunto de las comunidades. "Hubo una oportunidad en 2019 y no se hizo. No se si será posible buscar vías, lo intentaremos, pero creo que va a ser complicado", ha asegurado.