Setién: "No me gustaría ganar la Liga de esta manera, si quedara así"

"Estoy deseando terminar, no me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera. Sería de sentido común que si no continúa, que se quede como está. Pero la realidad es que a todos nos gustaría completar el campeonato", aseguró en una charla en los medios del club junto a su cuerpo técnico.

Añadió, en este sentido, que su deseo es ganar la Liga "como se debe ganar"; jugando todos los partidos. "Pero existe la preocupación de lo que puede suponer esta vuelta, y que pueda haber un rebrote o situaciones que puedan empeorar la situación. Entiendo que habría que completar el campeonato si se dan las circunstancias de salud para todos los implicados", matizó.

Y, en tono distendido, pidió a la UEFA como organizadora de la 'Champions' que amnistíe y quite la sanción a los jugadores que no podrán jugar el partido de vuelta de los octavos de final; Arturo Vidal y Sergio Busquets. "Después de esto quizá tendría que haber una amnistía general y pensando en la 'Champions', porque tenemos dos jugadores menos que los podrían amnistiar y así podríamos contar con ellos", apuntó.

Sobre el trabajo del cuerpo técnico en confinamiento, reconoció que hicieron todo el trabajo de revisión de partidos y preparación de futuros duelos en los primeros días, pensando en que la cosa sería más rápida. "Al principio, pensábamos que esto sería más corto, y vimos a rivales pero se acabó ese tiempo, ya hicimos todo el trabajo. Hemos visto cosas pero no de manera como cuando trabajas", se sinceró.

"Hemos hecho una reunión de grupo, pero no son muy prácticas para lo que queremos", comentó sobre la vídeollamada en grupo con el primer equipo. "En reuniones individuales vas haciendo cosas. Pero aplicar lo táctico lo veremos cuando volvamos y podamos estar todos juntos en una sala, porque todo el mundo debe estar coordinado y conectado para explicar las cosas", argumentó.

Y es que "hay mucha incertidumbre" sobre el regreso al trabajo y cómo será el desconfinamiento y el trabajo a nivel deportivo. "No todos somos iguales y a cada uno le ha podido afectar este parón de una manera diferente. El fútbol es de contacto y vamos a pasar una etapa de correr y no interactuar con el resto, hay que guardar esas normas. Se abre una puerta que nadie ha abierto nadie. Ahora no harás un rondo, no sabemos si va a haber temor o no, se verá sobre la marcha", vaticinó.

"Se vuelva como se vuelva, será igual para todos los equipos y nadie podrá sacar una ventaja. La realidad es que este virus nos ha cambiado la vida a todos. Hay grandes incertidumbres que sólo veremos y resolveremos cuando empecemos. No vas a volver de la misma manera que lo dejaste, esta es la realidad. El hábito de correr tú solo, en una franja del campo, sin conectar con nadie, es una carga que es una novedad, pero si te tienen 20 días haciendo eso, tampoco sabes lo que puede suponer", concluyó.