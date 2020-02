Torrelavega aprueba el convenio con el Gobierno para el Parque de Bomberos, dotado con 450.000 euros

La Corporación de Torrelavega ha aprobado en el Pleno ordinario celebrado este jueves el convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la prestación del servicio de incendios y salvamento, que tendrá una duración de cuatro años -- con la posibilidad de una prórroga por cuatro años más-- y mediante el que el Consistorio recibirá 450.000 euros del Ejecutivo regional en esta primera anualidad.

En general, la oposición ha pedido al equipo de Gobierno (PRC-PSOE) que sea "más reivindicativo" con el Gobierno, y ha considerado que la dotación debería estar "más compensada", ya que el Parque de Bomberos supone para Torrelavega una inversión de 2,6 millones de euros al año y presta servicio a 10 municipios.

A pesar de pedir ese "espíritu crítico", en este punto han votado a favor PRC, PSOE, PP y Torrelavega Sí, y en contra ACpT y Cs, que han considerado el convenio "desventajoso" y un "agravio comparativo" en comparación con otros Ayuntamientos como Santander o Castro Urdiales, que según ha dicho el concejal de Cs Julio Ricciardiello, presta servicio a 35.000 personas -frente a las 120.000 a las que asiste Torrelavega_y recibe 400.000 euros.

Por su parte, ACpT ha añadido que el Gobierno soporta solo "un 17%" del coste del Parque, y que a cada torrelaveguense le cuesta al año casi 41 euros su servicio.

Por el contrario, el equipo de Gobierno, aunque ha reconocido que su objetivo llegar a los 500.000 euros, ha argumentado que es un convenio "muy aceptable" que fomenta la capitalidad comarcal de Torrelavega.

Además, ha considerado que deben estar "agradecidos", ya que, de negarse a prestar el servicio al resto de municipios, el Gobierno podría apostar por otros parques de bomberos, como el de Los Corrales de Buelna, y Torrelavega seguiría teniendo que hacer la misma inversión.

MOCIÓN PRC

El Pleno también ha aprobado una moción del PRC instando al Gobierno de España a mantener la defensa de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas según la Constitución de 1978, que ha contado con los votos a favor de todos los partidos a excepción del socio de su socio en el equipo de Gobierno, el PSOE, y de ACpT.

En concreto, los regionalistas han instado al Ejecutivo a que cualquier acuerdo de la mesa de diálogo con los independentistas se haga dentro de la ley, así como que los debates sobre el modelo de financiación autonómica se lleven a cabo de forma "multilateral y nunca bilateral".

En este sentido, el portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, ha dicho que "decir que sí a Compromís, es decir que no a Cantabria. "Los socios no nos gustan y la mesita esta que se ha montado tampoco", ha criticado tras recordar que, tras la primera reunión de la mesa de diálogo celebrada ayer en Moncloa, "siguen hablando de dos cosas: independencia y amnistía".

La moción ha contado con la oposición del PSOE, ya que, según el socialista José Manuel Cruz Viadero, "no era necesaria" porque el partido "es constitucionalista" y cualquier acuerdo al que llegue "estará siempre dentro del estricto marco de la legalidad". "Pedro, puedes dormir tranquilo", ha respondido al regionalista.

Además, ha apostado por el "diálogo y el consenso" para solucionar el problema de Cataluña, y ha destacado que no coincidir con su socio de Gobierno esta vez es una "mera anécdota". "Con el PRC nos entendemos perfectamente", ha apostillado.

También ha votado en contra ACpT, que ha señalado que "este problema desde Torrelavega no lo vamos a solucionar" y ha criticado que este tipo de mociones vengan de partidos que tienen representación nacional. "No nos gusta la Constitucion del 78, no somos monárquicos y no tenemos miedo a avanzar a una nueva Constitucion", ha añadido el concejal Iván Martínez para justificar su oposición.

Por su parte, Torrelavega Sí, PP y Ciudadanos (Cs) han votado favorablemente, ya que han considerado que la financiación autonómica se tiene que aprobar "en consenso" teniendo en cuenta el coste efectivo de los servicios, y han lamentado que una mesa bilateral "vaya en detrimento de algunas comunidades autónomas".

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad el convenio entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Torrelavega que regula el régimen económico y el funcionamiento de la Escuela Infantil Anjana, y se ha ratificado, también por unanimidad el acuerdo adoptado en la Comisión de Urbanismo de realizar una tercera y última prórroga anual del contrato administrativo correspondiente al servicio de 'Revisión del PGOU'.

En el área de Deportes, se ha autorizado por unanimidad la suscripción de un convenio de colaboración entre la consejería de Educación y el Ayuntamiento para el uso por éste último de las instalaciones deportivas del IES Miguel Herrero, para lo que tendrá que abonar una compensación consistente en la realización de obras o el suministro de material didáctico por un importe anual de 16.000 euros.

Por otro lado, se ha dado luz verde por unanimidad la modificación de la plantilla de personal funcionario y laboral para crear una plaza de auxiliar técnico, de oficial matarife, de operario y dos de conserje, y para amortizar una plaza de delineante.

También se ha autorizado la contratación laboral temporal de un administrativo a la Agencia de Desarrollo Local y el nombramiento interino de dos auxiliares administrativos en tanto se proceda a la provisión definitiva como funcionario de carrera de las plazas de auxiliar administrativo incorporadas a la oferta de empleo público de 2019.

Igualmente, se han aprobado por unanimidad las tarifas para el año 2020 de los servicios de transporte urbano de viajeros con vehículos de turismo que se prestan en el término municipal de Torrelavega y que quedan de la siguiente manera.

Según lo acordado en una Junta de Portavoces celebrada ayer, con el apoyo de todos los grupos municipales a excepción de ACPT, a partir de este Pleno, y tal y como permite el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Consistorio, se establece un máximo de 12 minutos por concejal para que planteen oralmente todas aquellas preguntas que deseen en el turno de ruegos y preguntas.

Por este motivo, la sesión ha terminado interrumpida antes de tiempo por el alcalde, Javier López Estrada, debido a las críticas de Iván Martínez al agotar su tiempo de intervención y negarse a dejar de realizar sus preguntas. El regidor ha dado paso a la portavoz del PP, Marta Fernández-Teijeiro, pero Martínez ha seguido preguntando a modo de protesta. Así, López Estrada ha dado por concluido el Pleno pidiendo a la 'popular' que le trasladara sus preguntas por escrito.