Trabajadores de Sniace iniciarán "próximamente" movilizaciones en defensa de la unidad productiva

Aunque aún no se han concretado fechas se prevé realizar primero una concentración en la Plaza Mayor de Torrelavega y una manifestación por las calles de la ciudad.

Así lo anunció el comité de empresa en el marco de la asamblea de trabajadores celebrada el viernes.

El motivo de estas movilizaciones es reivindicar que, en el proceso de liquidación y posible venta de Sniace, se mantenga todo como una sola unidad productiva, es decir que no se parcelen las fabricas para su venta. También se reivindicará que los posibles compradores "se comprometan a contratar a la antigua plantilla de Sniace".

"Esperamos que todos los compañeros comprendan la necesidad de movilizarse por conseguir este objetivo, porque si no se exige por los trabajadores, no te lo va a poner nadie en bandeja. Las leyes precisamente no acompañan en este sentido, así que esperamos vuestra participación en las movilizaciones", han indicado desde UGT.

Las fechas de estas movilizaciones se comunicarán en los próximos días. En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Francisco Plaza (UGT), ha explicado que dependerá un poco de las predicciones meteorológicas y también de la tramitación de los permisos necesarios para poder realizar este tipo de actos.

En la asamblea celebrada ayer, viernes, tras la negociación del ERE por vídeoconferencia que va a suponer el despido de la plantilla, se informó a los trabajadores de cómo están los tramites del expediente y de los siguientes pasos que se van a dar con el mismo.

El presidente del comité de empresa, Francisco Plaza, ha explicado a este agencia que, actualmente, el ERE ya está en la Dirección General de Trabajo de Cantabria y en los próximos días volverá al Juzgado Mercantil de Madrid y habrá que esperar al fallo del juez, que será el que fije la fecha definitiva del despido de la plantilla.

Plaza espera que, por las gestiones realizadas por los administradores concursales con el juez, se espera que el trámite se realice de forma "ágil", con lo que podría estar incluso la semana que viene.

En la reunión se explicó cómo se tendrá que hacer para apuntarse al desempleo, algo que se podrá hacder una vez se conozca la fecha final del despido.

Además, en la asamblea se explicó a los trabajadores cóm se abonará la nómina de mayo y la liquidación, aunque, por ahora, no se ha podido concretar la fecha de esto último al no saber aún la fecha exacta del despido.