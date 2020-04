UGT urge a Educación un plan preventivo para la vuelta a las aulas y para las pruebas de la EBAU

El Sector de Enseñanza de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha instado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria a "ponerse a la tarea cuanto antes" en el diseño de un plan de medidas preventivas contra el Covid-19 para afrontar la reanudación de la actividad escolar presencial en las aulas y para la inmediata Evaluación del Bachiller para el Acceso a la Universidad (EBAU).

En un comunicado coincidente con el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el sindicato urge a planificar con las medidas de seguridad adecuadas la vuelta a las aulas, aunque aún no se haya decidido la fecha en la que se llevará a cabo, y recalca que todo plan al respecto "deberá contar con la participación de los delegados o comités de seguridad y salud en los centros educativos".

"No es una cuestión para afrontarla a última hora", puntualiza el Sector de Enseñanza de UGT, que subraya que "en todo caso, la reanudación de la actividad docente presencial deberá basarse en criterios exclusivamente sanitarios y con la necesario coordinación de la Consejería de Educación y la de Sanidad".

El sindicato propone una serie de medidas "obligadas" para garantizar la seguridad del profesorado y de los alumnos en su retorno a la actividad escolar presencial, tras advertir que el sector de la enseñanza tiene que tomar precauciones especiales porque "en los centros suele haber congregación de muchas personas en un reducido espacio y con una gran interacción social".

Además, UGT precisa que "los niños representan el grupo de edad que menos problemas ha tenido con la Covid-19, aunque el hecho de que no tengan síntomas o que estos sean muy leves no significa que no tengan la enfermedad o que no puedan contagiarla, sino todo lo contrario, lo que convierte a la enseñanza y a sus trabajadores en un sector de riesgo porque la probabilidad de contagio es alta".

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS

El Sector de Enseñanza de UGT considera necesario aplicar una serie de medidas para proteger a docentes y alumnos, "especialmente a los más sensibles a contagiarse o contagiar", entre las que destaca "la revisión de los contenidos de los currículos para reducir el número de horas presenciales y, con ello, el tiempo de exposición a la enfermedad".

Además, el sindicato apuesta por reducir los ratios de profesores y alumnos para garantizar una distancia prudencial, al igual que otras medidas que avalen esa separación espacial, especialmente en las propias aulas y en las zonas comunes de los centros educativos.

UGT propone también que Educación garantice la distribución de equipos de protección individual al profesorado y de geles desinfectantes tanto en las aulas como en otras áreas de los centros educativos.

El sindicato reitera que "aunque aún no se sabe cuándo se determinará la vuelta a las aulas de Infantil, Primaria, Secundaria y otras enseñanzas, estas medidas se tiene que ir planificando y preparando para que estén listas ya con las pruebas de la EBAU".