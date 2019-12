UGT defiende un nuevo convenio colectivo de BSH "digno y realista" respaldado por un 65% de la plantilla

La sección sindical de UGT en la fábrica de BSH en Santander, donde es sindicato mayoritario, ha defendido un nuevo convenio colectivo (2019-2023) "digno y realista" que ha sido aceptado en referéndum por un 65% de la plantilla, con 203 votos favorables de un total de 310.

En un comunicado, UGT rechaza las críticas de CCOO y ASIECO-USO al nuevo convenio y critica "el cinismo de unos sindicatos que hasta el pasado 2 de diciembre mantenían una postura unitaria en el comité de empresa y aceptaban el mismo acuerdo que ahora desprecian".

"Después de un año de negociaciones y 14 reuniones, CCOO y ASIECO-USO pasaron de aceptar el convenio a rechazarlo de manera beligerante, por lo que habría que preguntarse qué ha sucedido para tan drástico cambio de postura que rompió la unidad de acción sindical hasta ese momento", se cuestiona UGT en BSH.

UGT valora el nuevo convenio colectivo, refrendado por los afiliados del sindicato el 30 de noviembre en una asamblea, que según destaca, estipula un incremento salarial de un 8% en cinco años y significativas mejoras sociales, entre ellas la recuperación del 80% en los tres primeros días de baja por incapacidad temporal.

La sección sindical de UGT agrega que, "guste o no guste a algunos, el acuerdo es el mejor que se podía firmar en un contexto en el que la fábrica ha reducido su producción, lo que no deja de ser una realidad incontestable que no impide mantener la estabilidad de la actual plantilla y que no cierra la puerta a que se incremente ésta cuando esa producción repunte".

"Lo que parece muy claro para UGT y para la mayoría de la plantilla de BSH no lo es para CCOO y ASIECO-USO, lo cual es muy respetable siempre y cuando cada uno defienda su postura sin mentiras ni engaños", precisa la sección sindical de UGT en la fábrica santanderina.