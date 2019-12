Valentín Galdós Tobalina afirma que su acusación en el juicio de la Loma "no tiene ni pies ni cabeza"

El arquitecto y promotor Valentín Galdós Tobalina, acusado en la causa de la Loma por supuestos delitos de falsedad documental y cohecho, ha declarado que los hechos que le imputa la Fiscalía son "radicalmente falsos" y que la acusación "no tiene ni pies ni cabeza". Ha asegurado que no ha cometido ningún delito ni siquiera una falta administrativa, y espera que así quede demostrado a lo largo del juicio.

La fiscal, Pilar Santamaría, que solicita cinco años de prisión para Galdós Tobalina, le acusa de falsificar el proyecto de compensación del plan parcial del SUNP 12 en Santullán (donde se construyeron 46 viviendas que según la Fiscalía deben ser demolidas) y de pagar 30.000 euros al entonces secretario municipal, César Sáinz, para que se lo sellara.

Según la fiscal, facilitó al secretario municipal en nombre de Construcciones Santullán un proyecto de compensación distinto del aprobado por la Junta de Gobierno en abril de 2005, con "disposiciones más favorables al promotor", y que fue el que el propio Tobalina inscribió en el Registro de la Propiedad.

"El planteamiento de falsificación es una locura. Es imposible, cualquier conocedor del tema sabe que no tiene ni pies ni cabeza", ha declarado Galdós Tobalina, quien ha asegurado que "en realidad", su "intervención como arquitecto" se limitó al proyecto de construcción para Vallehermoso.

Así, ha explicado que el plan parcial lo realizó la empresa Dirsur "en base a los aprovechamientos y usos que da el Ayuntamiento", y ha recalcado que el SUNP-12 tiene "el menor aprovechamiento de toda la Loma".

PROYECTO DE COMPENSACIÓN

Ha añadido que el proyecto de compensación no lo hizo Dirsur, como sostiene la fiscal, sino que se lo encargaron al despacho de abogados de Bilbao que representaba a "más del 50% de la propiedad", abogados "de prestigio" en los que tenían "total confianza", ha puntualizado a preguntas de su abogada.

"Nunca he realizado un proyecto de compensación, es algo eminentemente jurídico", aunque "a veces, por la estructura de la empresa, sí que los firmaba. Normalmente no lo firma un abogado, pero ni lo he leído", ha declarado Tobalina, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogada.

Previamente ha explicado que Construcciones Santullán, de la que era socio junto a dos hermanos, se encargó de solicitar la tramitación urbanística una vez que todos los propietarios se reunieron en asamblea, "fijaron un precio, no de suelo rústico sino urbanizable" y acordaron que un perito realizara el deslinde de todas las propiedades, algo que en su opinión es "muy importante" y "se ha silenciado". "Hubo unanimidad, es rarísimo que entre todos los propietarios no haya habido ni una sola protesta ni pleito", ha añadido.

De 66 años, Galdós Tobalina ha declarado que en 44 años de profesión como arquitecto "nunca" había estado investigado en un procedimiento. Ha explicado que no tenía ninguna relación con el secretario municipal y ha desmentido que le pagara 30.000 euros en junio de 2005.

Galdós Tobalina ha señalado que "es muy difícil después de tantos años" recordar para qué sacó ese dinero, y ha explicado que por aquellas fechas fue de viaje a Canadá con su hijo, hizo una serie de pagos de decoración porque se habían cambiado de casa y mandó dinero a sus dos hijas que estaban en Calcuta porque la tarjeta no les funcionaba.

Su abogada ha pedido que se exhibieran sus extractos bancarios de entonces para demostrar que "en esa época" era "normal" para él sacar diferentes cantidades en efectivo, porque tres de sus cinco hijos estaban estudiando carreras; veraneaban en Mallorca, de donde es su mujer y su familia política, y alquilaban un barco.

El juicio de La Loma continúa este jueves con la declaración de Javier Leonardo, de Dirsur, uno de los acusados iniciales a los que la Fiscalía retiró los cargos el pasado mes de octubre tras limitar la macrocausa instruida por el juez Luis Acayro Sánchez al SUNP 12.