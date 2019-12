Vox espera que PP-Cs aprueben sus enmiendas para apoyar el presupuesto

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha presentado un total de 10 enmiendas parciales por valor de cuatro millones de euros a los presupuestos municipales del equipo de Gobierno (PP-Cs) para 2020 y ha confiado en que se aprueben, "porque son perfectamente asumibles", y así apoyar las cuentas.

Pérez-Cosío ha dado a conocer esas enmiendas este martes en una rueda de prensa en la que ha avanzado que este miércoles, 18 de diciembre, se ha citado ya con el portavoz del PP y primer teniente de alcalde, el 'popular' César Díaz, para "empezar a negociar" ese posible apoyo a los presupuestos.

El edil de Vox ha indicado que espera que PP-Cs puedan aprobar las enmiendas de "mayor peso y calado" porque, "aunque no son los diez mandamientos", son "fundamentales" para su formación que, no obstante, ha dicho que ha querido ser "comprensivo y no exigente al 100%" al tratarse del primer ejercicio de legislatura.

Pero ha asegurado que los presupuestos de PP-Cs "no nos gusta en absoluto" porque "aumenta los gastos de personal un 4,1%, fundamentalmente por la contratación de los directores generales a la que nos hemos opuesto desde el principio".

También ha criticado que las cuentas "aumentan los gastos corrientes en un 5,24% pero disminuyen las inversiones en casi un 3%", y además son "excesivamente optimistas" en cuanto al aumento de ingreso por IRPF en "más de un 10,63%", lo en su opinión "no es prudente" al estar en un periodo de "desaceleración o crisis".

Tampoco le gusta a Pérez-Cosío que hay partidas sin información, por ejemplo "en Cultura hay una partida de 80.000 euros que queda ahí en el aire, denominada 'Gastos de Cultura' y que da la sensación que son gastos prácticamente de bolsillo de la concejala (María Luisa Sanjuán)".

"Pero lo mismo ocurre con otra partida de 190.000 euros de Movilidad Sostenible, que obviamente necesita de más concreción", ha dicho el concejal de Vox, que también ha lamentado que se prevea "gastar más dinero en atender a menores que en promocionar el comercio y el turismo".

Por todo ello, ha presentado enmiendas parciales a esas cuentas, una decena en total, y no más porque, según ha explicado, ha querido

En cuanto a las enmiendas, la de mayor cuantía asciende a 3,2 millones que propone destinar a amortizar deuda en 2020 para descender el porcentaje de endeudamiento del Ayuntamiento y que pueda solicitar crédito en cuanto esté definido el proyecto para los espacios ferroviarios.

Pérez-Cosío pide también dedicar 20.000 euros para realizar una campaña publicitaria de las ayudas sociales municipales a las madres gestantes, otros 20.000 euros para aumentar el contrato de prevención de "violencia intrafamiliar" (en el presupuesto es para violencia de género), y 150.000 euros para incentivar las pernoctaciones en la ciudad de los turistas que llegan en los ferries.

También solicita dotar con 15.000 euros un ciclo de cine sobre 'La visión de España en el cine extranjero', y 165.000 euros para la puesta en marcha de una guardería-ludoteca en el centro para que los padres dejen a los niños mientras compran.

Además plantea destinar 6.000 euros para estudiar la instalación de una cubierta en la explanada del Mercado de la Esperanza, 100.000 euros para instalar cámaras de seguridad en lugares de reunión y de afluencia turística y 190.000 euros para crear 50 plazas de aparcamiento para bicicletas privadas.