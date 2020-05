Zuloaga, "convencido" de que Cantabria pasará a la fase 1 pese al aumento "leve" de casos

Después de ser uno de los temas principales en las comisiones de seguimiento del coronavirus que se han ido sucediendo a lo largo de las últimas semanas en el Parlamento, este jueves ha llegado el turno de las residencias. Representantes de LARES y FED, así como de CERMI y Padre Menni, han ilustrado los problemas a los que se han enfrentado estando con el sector de la población más afectado por la COVID-19.

El principal para la patronal (LARES y FED), ha sido la falta de atención sanitaria desde el Servicio Cántabro de Salud, ya que, en palabras de la presidenta de LARES, Gema de la Concha, "hay centros donde los médicos no van". "La mayor parte de la atención ha sido a través de llamadas telefónicas, y así no se puede valorar a personas frágiles", ha explicado. Asimismo, ha apelado a que medicalizar las residencias "no resuelve el problema", porque cada vez que el SCS "abre listas, nuestros profesionales cambian de trabajo".

