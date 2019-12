Zuloaga: "Una sede no sirve para nada si no se ganan elecciones"

El secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, ha enfatizado este sábado ante el Comité Regional del partido que "una sede no es nada sin su militancia" y que "una sede no sirve para nada si no se ganan elecciones".

"No estamos aquí para pagar paredes, es decir sedes. Estamos aquí para mejorar la vida de la gente y para que todos tengan las mismas oportunidades, hayan nacido donde hayan nacido y tengan el apellido que tengan", ha espetado el líder socialistas en su intervención en el cónclave en el que se prevé que haya un intenso debate sobre la posible venta de la sede de la calle Bonifaz.

Y es que el sector crítico del partido, el alineado con la exsecretaria general y exvicepresidenta del Gobierno Eva Díaz Tezanos, ha reclamado que en el Comité Regional se dé cuenta de la situación económica, financiera y administrativa del partido y determinar si hay justificación real para esa posible venta de la sede regional.

Ante la polémica generada por esa venta del inmueble, Zuloaga se ha referido a ello en su informe político, que es la única parte del cónclave que es abierta a la prensa mientras que el resto de la sesión se celebra a puerta cerrada y será donde tenga lugar el debate que se prevé intenso. De hecho, según ha podido saber Europa Press, se han solicitado 28 turnos de palabra.

Zuloaga ha enfatizado que la Dirección que encabeza quiere "hacer las cosas de otra manera" y eso implica "tener claro de una vez por todas que no estamos aquí para pagar paredes". "No estamos aquí para estar preocupados por los euros que nos cuesta cada mes tener una sede, porque una sede no es nada sin su militancia y, sobre todo, no sirve para nada si no se ganan elecciones", ha apostillado.

"Yo no estoy aquí para conformarme con ir tirando, con obtener resultados electorales suficientes como para sostener nuestra organización son sus gastos y su personal. No, no estoy aquí para eso", ha insistido el líder socialista, que ha destacado que él está para "sumar más compañeros" al proyecto del PSOE y para "ganar en más pueblos y obtener más diputados autonómicos" y representantes nacionales.

EL PSOE NO ES "UNA ASOCIACIÓN CULTURAL O DEPORTIVA"

Y ha continuado recordando que el PSOE no es "una asociación cultural o deportiva" sino una organización que está aquí para "luchar contra la injusticia, las intolerancias y la desigualdad". "Estamos aquí para cambiar el mundo, para hacer un mundo mejor, porque somos un partido de gobierno", ha añadido.

Para cumplir esa misión, ha considerado que "lo primero" que hay que hacer "es crecer como partido en Cantabria, ser más y más fuertes, hablar más entre nosotros, compartir más, escuchar más, enfadarnos un poco menos y emocionarnos más".

Ha reivindicado que crecer se ha conseguido en este 2019. Así, el PSOE de Cantabria empezó el año con cinco diputados y ahora tiene siete; con 18 alcaldías y ahora cuenta con 21 y ha pasado de 190 concejales a 225; y ha subido en un centenar de afiliados, hasta alcanzar los 3.200.

"Hemos llegado hasta aquí con primarias, con congresos, con derrotas, con victorias, con muchos amigos y con algún enemigo, con filtraciones, con alguna traición, y con abundantes deslealtades, con el rencor de muy pocos y con las ilusiones de muchos", ha manifestado Zuloaga, que ha ensalzado que, tras ese trayecto, "el PSOE es hoy la única fuerza de izquierdas y progresista" en el Parlamento de Cantabria.

Y, a su juicio, eso se ha logrado gracias a una militancia "increíble, comprometida, solidaria, exigente y reivindicativa" a la que ha lamentado que "durante un tiempo se la dejó de lado pero que hoy tiene el control de este partido" con herramientas de participación y dación de cuentas.

Herramientas que, ha dicho, "ahora quien más las usa son quienes en otro tiempo, estando ellos en los puestos de responsabilidad, no dejaron que fueran usadas por los militantes". "Esta forma de funcionar ha venido para quedarse, pero quiero que quede claro que como secretario general no aceptaré que nadie utilice estas garantías para debilitar el partido, ni para hacerle daño a nuestra organización", ha advertido.

"AHORA SÍ SE PERCIBE QUE EL PSOE ESTÁ EN EL GOBIERNO"

Por otro lado, el líder socialista y vicepresidente de Cantabria ha hablado del más de medio año de Gobierno en coalición con el PRC de Miguel Ángel Revilla y ha enfatizado que "ahora sí se percibe que el PSOE está en el gobierno, con identidad y con contundencia".

"Hemos salido de esa etapa en la que pactar un gobierno autonómico implicaba desdibujar nuestra identidad y renunciar a nuestra forma de hacer las cosas", ha dicho en referencia a los anteriores gobierno en los que los socialista gobernaron con los regionalistas.

Ha asegurado que su relación con Revilla es "buena" aunque ha evidenciado que "hay diferencias", algo que ha considerado normal porque, si no las hubiera, "seríamos la misma cosa, y no somos la misma cosa, nosotros estamos en política para mejorar la vida de la gente".

También se ha referido al PRC cuando ha hablado del AVE, reivindicando que el Gobierno de Pedro Sánchez "hará posible que avance hacia Cantabria".

"No me resisto a dejar dicho aquí que, a pesar de que no estemos todo el día dando la matraca con el asunto, hablo a menudo de ésta y las demás inversiones con el presidente Sánchez y sus ministros, claro que yo lo hago pensando en los cántabros, no sé si otros pueden decir lo mismo", ha dicho.

Entre otros asuntos, Zuloaga ha hablado de la situación industrial y las noticias "preocupantes" de las últimas fechas, y ha apuntado que desde el PSOE consideran que "no basta con lamentarse por los ERTEs, por eso estamos en contacto permanente con el Ministerio de Industria, para acompañar a estas empresas y sus trabajadores en el proceso de readaptación del sector".