Los acusados de agresión sexual lo niegan y dicen que la relación fue "con total normalidad"

Así, han dicho que la chica "no manifestó su negativa" y no gritó, además de que fue ella la que se "apuntó" a acompañarles desde la discoteca hasta el hostal y a subir con ellos a la habitación, ya que no le pidieron que lo hiciera.

Los hechos ocurrieron durante el puente del Pilar de 2018, cuando los acusados vinieron de Valladolid a Santander junto a otros dos amigos.

Según el escrito de la Fiscalía, la chica subió a la habitación invitada "con el pretexto de fumar un cigarro" y los acusados le habrían penetrado y obligado a realizarles una felación mientras ella habría quedado "paralizada" y "presa del pánico".

Tras los acusados ha declarado la víctima a puerta cerrada, seguida por testigos como la entonces propietaria del hostal y una empleada, los dos amigos de los acusados, una amiga de la víctima y dos policías que elaboraron el atestado tras la denuncia, entre otros.

En general, los amigos de ellos han dicho que cuando vieron a la chica por la mañana no tuvieron "ninguna" sospecha de que había pasado algo anómalo, ya que se reía y mantenía una conversación "absolutamente normal".

Además, dado que los cuatro se quedaron en la misma habitación del hostal -que contaba con dos partes comunicadas, aunque desde las dos de camas de los acusados no se veían las otras dos camas de los amigos- han asegurado que no escucharon gritos, aunque sí les sorprendió que la chica se marchó sin despedirse.

Por su parte, la amiga de la víctima ha manifestado que, desde lo ocurrido, ya "no es la misma" y "hasta este verano no ha vuelto a salir por el centro" porque "tiene pánico". Además, ha relatado que le contó llorando lo sucedido y le dijo que no hizo nada contra ellos porque "tenía miedo. "Nunca la había visto así", ha sentenciado.