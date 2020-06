La alcaldesa denuncia que zonas de contenedores se conviertan en vertederos

En este sentido, la regidora ha lamentado que haya personas que continúen depositando muebles, electrodomésticos, escombros, etcétera en la calle, junto a los contenedores de basura.

Bolado ha insistido en que las zonas de contenerización "no pueden convertirse en vertederos por el incivismo de algunas personas" y ha censurado la actitud de quienes actúan así.

La alcaldesa ha explicado que realiza este llamamiento después de que en los últimos días se hayan recibido en el Ayuntamiento varias quejas de vecinos respecto a este tipo de hechos en varios puntos del municipio.

"Lo que no puede ser es que el camión municipal se pase a recoger los enseres que se han dejado tirados junto a los contenedores y que al día siguiente volvamos a encontrarnos con que la situación se repite", ha indicado la alcaldesa, para quien este hecho demuestra que no se trata de un problema de que no se recoja la basura, sino de que "algunas personas reinciden y depositan los escombros y los restos de muebles o electrodomésticos donde no tienen que dejarlos".

Por ello ha instado a quienes tienen este tipo de "comportamientos incívicos" a que utilicen los servicios gratuitos que pone a su disposición el Ayuntamiento de Camargo, o de lo contrario, podrán ser multados con sanciones que pueden alcanzar los 1.500 euros según el Reglamento y la Ordenanza Municipal que regulan estos ámbitos.

El Ayuntamiento de Camargo presta un servicio gratuito de recogida de muebles y electrodomésticos de los hogares cuyo número de teléfono es el 942 36 93 51, y un servicio de recogida de restos de poda a domicilio cuyo teléfono es el 942 35 52 46.

Además, el municipio cuenta con un Punto Limpio que gestiona la empresa MARE del Gobierno de Cantabria en el Polígono de La Maruca, donde se pueden depositar materiales como pinturas, electrodomésticos, pilas, neumáticos, escombros, material informático, etcétera.

Por otro lado, las empresas y los comercios deben recurrir a gestores específicos autorizados para el tratamiento de los residuos propios que generen como consecuencia del desarrollo de su actividad, y además los comercios disponen de un servicio de recogida de papel-cartón puerta a puerta gestionado por MARE solicitándolo en el 942 25 14 00 del Ayuntamiento de Camargo.

La regidora animado a los vecinos que sean testigos de algún acto de este tipo a que pongan los hechos en conocimiento de la Policía Local, que realizará las oportunas investigaciones garantizando en todo momento la privacidad de quien realice el aviso.