Los casos en España se disparan este lunes a los más de 9.190 casos y 309 fallecidos

A nivel nacional 432 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, Fernando Simón, ha comentado que, aunque la letalidad actual en España del nuevo coronavirus se sitúa en el 3 por ciento, esta pude variar entre comunidades autónomas, ya que en algunas se han visto más afectadas las personas mayores, principal grupo de riesgo de mortalidad por esta causa, y en otras regiones los más jóvenes.

"Esto no quiere decir que la tasa de letalidad se vaya a quedar como hasta ahora, ya que va a depende mucho de los pacientes que están en las UCI y de aquellos que se contagien. Por ello, es clave garantizar que las personas que están en riesgo estén bien protegidas", ha aseverado Simón en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y creado después de que este fin de semana se haya declarado el estado de alarma en España como consecuencia de la rápida evolución del coronavirus..

La comunidad de Madrid sigue siendo la región con más casos (4.165), si bien el País Vasco (630) y La Rioja (312) tienen también una alta incidencia de la enfermedad. Asimismo, Andalucía ya cuenta con 554 casos, Aragón con 174, Asturias 177, Baleares 73, Canarias 119, Cantabria 58, Castilla-La Mancha 567, Castilla y León 334, Cataluña 903, Ceuta 1, Comunidad Valenciana 409, Extremadura 111, Galicia 245, Melilla 8, Murcia 77 y Navarra 274.

"Es verdad que hay algunas otras comunidades que van subiendo sus tasas e incidencia, como por ejemplo Navarra, a medida que vayamos recuperando casos esta incidencia puede ir bajando", ha dicho Simón. Dicho esto, ha recordado que los principales grupos de riesgo son las personas con hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas y cardiovasculares, si bien ha reconocido que esto "no implica" que algunas personas que no pertenecen a estos grupos de riesgo puedan sufrir "cuadros graves" de la enfermedad.

"La sobrecarga de los sistemas sanitarios está siendo importante y algunas informaciones están tardando un poco en ser procesadas", ha dicho Simón, para informar de que en la actualidad se están identificando un 25 por ciento más de casos todos los días, por lo que se prevé que la pandemia siga creciendo en España durante "unos cuantos días".

No obstante, Simón ha asegurado que si la población cumple "a raja tabla" las medidas de higiene y distanciamiento es "muy probable" que el "impacto" de las mismas sea "rápido" si bien no se va a observar, "como mínimo", hasta en unos tres o cuatro días. Así, y a nivel pesimista, se calcula que la curva de incidencia siga incrementándose durante 10 días, aunque Simón ha insistido en que si se cumplen las recomendaciones se podrá acortar este periodo.

PETICIÓN PARA NO BAJAR LA GUARDIA LOS ÚLTIMOS DÍAS DE CUARENTENA

Precisamente por ello, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha pedido a los ciudadanos "no bajar" la guardia durante los últimos días de cuarentena, avisando de que los primeros pueden ser "divertidos", pero los tres o cuatro últimos "no" y, por tanto, se rebaje la protección.

"Hay que buscar maneras de sobrellevar este periodo de cuarentena de la manera más adecuada. Los periodos de cuarentena cuando se acerca el final son complicados y, si no mantenemos la tensión el esfuerzo que se ha realizado durante los primeros días no habrá servido", ha enfatizado Simón.

No obstante, ha señalado que no hace falta que la población lleve a cabo otras medidas para evitar el contagio, como por ejemplo dejar los zapatos fuera de casa o utilizar guantes para ir a hacer la compra, sino que lo que hay que hacer, "como así se ha demostrado", es lavarse las manos, mantener la distancia entre personas y evitar salir a la calle.

"No podemos hacer que esto nos lleve a una situación límite en la que no vayamos a ayudar a una persona que necesita ayuda para no morir. Esto nos tiene que llevar a ser responsables y cumplir con las recomendaciones que son mantener las medidas de higiene y de distanciamiento", ha sentenciado.

Finalmente, y tras mandar un mensaje de agradecimiento a "todos" los profesionales que están trabajando y realizando un "esfuerzo casi sobrehumano" en el sistema sanitario, Simón ha recordado que, cuando sea necesario y donde haga falta, se van a ampliar las plantillas y los recursos materiales.

