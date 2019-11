Más de un centenar de voluntarios participan en la limpieza de la playa de El Regatón de Laredo

Más de un centenar de voluntarios, entre ellos decenas de estudiantes de los institutos Fuente Fresnedo y Bernardino de Escalante de Laredo, han participado hoy en la jornada de limpieza #MiPlayaSinPlásticos en el arenal El Regatón de la villa pejina, enclavada en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

La actividad también ha contado con la asistencia del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, quien ha agradecido la labor "fundamental" del voluntariado para preservar la sostenibilidad medioambiental de Cantabria y ha apelado a la concienciación social, especialmente entre los más jóvenes, para poner en práctica hábitos de conducta responsables y fomentar el reciclaje.

El consejero ha felicitado la iniciativa puesta en marcha por las empresas Procter & Gambles (P&G) y Carrefour España, organizadoras del evento en colaboración con la ONG Paisaje Limpio, en este espacio natural que comunica los municipios de Laredo y Colindres, pertenecientes ambos a la Red Local de Sostenibilidad Ambiental de Cantabria.

Además, ha incidido en la importancia de cuidar el mar para no dañar entornos protegidos de tanto valor como el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. "Es importante no manchar para no limpiar, pero, mientras no llegue a la conciencia de todos que no tenemos que arrojar el plástico al mar, gracias por el trabajo voluntario de limpiar", ha dicho.

Finalmente, ha significado el éxito del Programa de Voluntariado Ambiental de Cantabria (PROVOCA) promovido por el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), que es pionero a nivel nacional y en el que participan organizaciones presentes también en esta jornada como Bosques de Cantabria, a la que ha agradecido expresamente su implicación con el medio ambiente regional.

También han acudido al acto los alcaldes de Laredo y Colindres, Rosario Losa y Javier Incera, respectivamente; el concejal de Medio Ambiente de Santoña, Fernando Palacios; otros concejales de las distintas corporaciones locales; el director del CIMA, Agustín Ibáñez; la directora del Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Lourdes González; el presidente de Bosques de Cantabria, Clemente del Río, y Mar Cabrera, de Paisaje Limpio, además de representantes de las empresas colaboradoras y profesores de los institutos participantes.

Los portavoces de los tres ayuntamientos han expresado su compromiso con la sostenibilidad ambiental, mientras que Del Río y Cabrera han puesto en valor los beneficios de la colaboración entre instituciones y entidades para recuperar el estado de la playa de El Regatón.

UNA LIMPIEZA COMO PREMIO

La campaña de limpieza en la playa de El Regatón de Laredo se desarrolla entre hoy y mañana con la participación de numerosos voluntarios y supone el cierre de la iniciativa #MiPlayaSinPlásticos.

El arenal laredano, con 67.620 votos, ha sido escogido como la playa merecedora de esta importante actividad medioambiental, por encima de otros espacios de alto valor ecológico de España como el Parque Natural del Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en Murcia.

El Regatón forma parte del Parque Natural de las Marismas de Santoñ, Victoria y Joyel, un espacio natural protegido de más de 6.500 hectáreas que constituye uno de los humedales más importantes de la Península Ibérica y es ruta de referencia para la migración de multitud de especies de aves.

De hecho, en sus inmediaciones se han llegado a observar más de 130 especies de aves distintas y hasta 33 mamíferos, una biodiversidad única que ha convertido a este parque en Reserva Natural de 1992.