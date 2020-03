El centro de Cantabria, en alerta naranja por nieve el domingo y el lunes

Concretamente, este nivel de riesgo permanecerá vigente entre las 20.00 horas del domingo y la misma hora del lunes en el centro y también en el valle de Villaverde.

En estas zonas se esperan acumulaciones de seis centímetros en 24 horas en torno a los 500 metros, aunque se avisa de que podría nevar por debajo de esa cota.

Por su parte, Liébana tendrán activo un nivel de aviso inferior, el amarillo, en la misma franja horaria. Aquí los espesores podrán alcanzar los 10 centímetro en 24 horas por encima de los 500 metros, aunque también puede nevar a menor altitud.

RECOMENDACIONES

Por la atípica situación que vivimos, con restricciones a la libertad de circulación para poner freno al avance del Covid-19, los ciudadanos pasan mucho tiempo en casa con temperaturas bajas en el exterior, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan incendios en viviendas por el uso generalizado de sistemas de generación de calor.

Ante esta situación el 112 avisa de que las fuentes emisoras deben de estar alejadas de textiles (cortinas, sofás, alfombras, etc), se deben realizar revisiones y mantenimientos periódicos de calderas y chimeneas, limpiar los conductos de extracción de humos y los residuos de la combustión que se acumulan en los tiros, mantener despejadas las rendijas de ventilación de las estancias, y no dejar fuentes de calor encendidas por la noche o cuando no haya nadie en casa.

A las personas que se vean obligadas a utilizar el coche por alguna de las excepciones recogidas en el decreto del estado de alarma, el Servicio de Emergencias de Cantabria les recomienda restringir aún más el uso del vehículo en las zonas afectadas por la nieve; solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica; en caso de ser imprescindible la utilización del turismo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, el depósito lleno y ropa de abrigo.

Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer.

En el caso de quedarse atrapado en el coche, hay que permanecer dentro del vehículo con la calefacción puesta y renovando el aire periódicamente. Hay que evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.

En último término, se insta a la ciudadanía a que avise al 112 ante cualquier incidencia para procurar una rápida y eficaz intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

Es recomendable, además, descargar la app gratuita My112 que en caso de llamada al 112 por emergencia remite al Centro de Gestión de Emergencias la geolocalización y datos del afectado, y permite al personal del mismo enviar mensajes con información de interés al móvil de los usuarios.