La familia que se quedó en Vietnam cuando fue a por su hija adoptada regresa esta semana a Cantabria

El matrimonio y sus dos pequeñas, de 7 años y 17 meses, continúa hasta este martes, 7 de abril, en Hanoi, desde donde esta próxima noche iniciará el viaje de retorno.

Según ha explicado el padre, Eduardo Perrino, a Europa Press, a la una y media de la madrugada cogerá un primer vuelo, organizado por Alemania, que sale de la capital vietnamita hacia la ciudad Ho Chi Minh, al sur del país, para poner después rumbo a Frankfurt.

Desde la urbe alemana volarán a Barcelona, de modo que si llegan a tiempo para la conexión harán ese viaje el mismo día (miércoles 8 de abril).

En caso contrario, pasarán la noche en la terminal para salir a las siete de la mañana del día 9 hacia la ciudad condal, donde alquilarán un coche hasta su domicilio en Castro Urdiales. "Esta será nuestra aventura de retorno", expresa a través del WhatsApp.

Esta familia cántabra viajó el pasado 9 de marzo a Vietnam para recoger a su hija adoptiva, y tenía que haber regresado a España el día 21 del mes pasado. Sin embargo, antes de la vuelta la compañía -Vietnam Airlines- canceló prácticamente el 95% de las conexiones entre Asia y Europa y no tenía previsto retomarlas hasta finales de abril.

Al no poder volver a nuestro país, decidieron quedarse en Hanoi hasta que se normalizase en Europa la situación generada por el Covid-19. "No vamos a iniciar ningún viaje que no esté garantizado de principio a fin", explicaba a esta agencia el padre, que ha permanecido junto a su mujer y sus dos hijas en un hotel.

La embajada les facilitó la prórroga del visado, pues con el que realizaron el viaje inicial -con un paquete cerrado- les caducaba este 7 de abril.