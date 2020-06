Más de 18.000 personas han visitado Cabárceno con las entradas gratuitas por consumo en hostelería

Los datos los ha dado en el Pleno del Parlamento la consejera de Turismo, Marina Lombó (PRC), que considera que la campaña está siendo "muy satisfactoria". Además, ha afirmado que el sector "está recuperando el pulso". "Ha sido un buen fin de semana y estoy convencida de que será un buen verano", ha dicho.

Lombó ha respondido a una interpelación de Vox, que acusa al Gobierno de generar una competencia desleal al zoo de Santillana y en general a las empresas privadas de ocio. La consejera le ha replicado que "se ha puesto lo público al servicio del sector turístico", y que se han intentado buscar soluciones legales para articular alguna fórmula de colaboración con el zoo de Santillana, pero al propietario "le ha parecido insuficiente nuestra ayuda y no la ha aceptado".

EDUCACIÓN ESPECIAL

Por otra parte, la también consejera de Educación ha asegurado en respuesta a preguntas del PP, que la reforma educativa, conocida como Ley Celá, "no dice nada de que los centros de educación especial tengan que cerrar" sino que induce a trabajar en el objetivo de la inclusión en aquellos lugares donde no se ha trabajado, "cosa que no ocurre en Cantabria".

Lombó ha dicho que la preocupación de las familias es "lógica y entendible" pero les ha enviado un "mensaje de tranquilidad", porque "siempre hay una parte del alumnado que va a requerir este tipo de centros", y ha considerado que "se hace una gran utilización del tema por varios sectores".

"Educación inclusiva sí, pero centros de educación especial también", ha afirmado tras garantizar que "no variará absolutamente nada" y que las familias seguirán teniendo las dos posibilidades: la escolarización en centros ordinarios con medidas de acompañamiento, o en centros de educación especial.

Según ha detallado, en Cantabria hay 424 alumnos en 12 CEE públicos y privados, y 78 están en educación combinada, que está "funcionando muy bien" y en la que el alumno asiste a los dos centros de forma simultánea.