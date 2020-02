El tráfico de productos hortofrutícolas en el Puerto de Santander creció un 0,3% en 2019

Del total nacional, 5,5 millones de toneladas fueron productos en tránsito, un 13,4% más. Las exportaciones de productos hortofrutículoas españoles, con más de dos millones de toneladas de frutas, hortalizas y legumbres, un 14% más.

Según los últimos datos publicados por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas (Fepex), en 2018 se exportaron más de 12,5 millones de toneladas de productos españoles, que supusieron ingresos por valor de 12.832 millones de euros.

Ese año, cerca del 12% de dichas exportaciones, más de 1,6 millones de toneladas, se realizaron vía marítima, siendo los puertos de Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Bahía de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Bahía de Cádiz los más activos, ya que acapararon cerca del 88% de los movimientos portuarios.

Los puertos españoles se presentan en la Feria Fruit Logistica de Berlín con una "potente oferta" de productos y servicios destinados al mercado de frutas y verduras frescas.

En el stand 'ports of Spain' y bajo el lema 'connecting the world to fresh food', 12 autoridades portuarias (Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Castellón, Huelva, Málaga, Motril, Santander, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife y Valencia), además de Barcelona y Cartagena que tendrán stand propio, ofrecen 85 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito.

La feria, que se celebra de manera anual, cuenta con más de 3.200 expositores, y según los últimos datos es visitada por más de 78.000 profesionales de 130 países.