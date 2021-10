Mujeres empresarias de Cantabria denuncian que han dado "un paso atrás" desde la pandemia por "exceso de cuidados"

La Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC) ha denunciado que la pandemia "ha sacudido con fuerza" al sector empresarial de la región, especialmente el femenino, y las mujeres empresarias han dado "un paso atrás" por "exceso de cuidados". Así lo ha manifestado este martes la presidenta de ADMEC, Eva Fernández Cobo, durante un desayuno informativo al que ha asistido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a quien ha trasladado su "preocupación" por la situación de las mujeres empresarias.

Fernández Cobo ha recordado que las mujeres empresarias representan al 50 por ciento de la sociedad cántabra y son "el motor de la economía", por lo que ha hecho un llamamiento para "tenerlas en mente". La presidenta de ADMEC, ha lamentado que "por motivos externos a la realidad", y "no por falta de trabajo" ni "por falta de talento", sino por "exceso de cuidados" las mujeres han dado "un paso atrás".

Según ha explicado, durante la pandemia el sector se ha enfrentado a "meses sin actividad", con actividad "a medio gas" y gastos, que han supuesto un futuro "lleno de incertidumbre". A su juicio, aunque la vacunación "ha despejado las nubes" y "poco a poco" comienzan a ver la normalidad, la pandemia ha dejado "muchos datos preocupantes" entre el empresariado femenino.

Así, se ha referido al último informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que pese a la línea "ascendente" de los últimos años en la que las mujeres se mantenían "a la cabeza" del emprendimiento, 2020 cerró con unos datos "bastante importantes", con 1.993 mujeres autónomas menos cotizando en renta frente a un aumento de 4.046 hombres que han creado nuevas empresas.

Asimismo, ha mostrado su "preocupación" respecto a los últimos datos del paro correspondientes al mes de septiembre que dejan un total de 38.354 parados en la región, de los que 21.911 son mujeres, la mayor parte mayores de 55 años. Se trata de 847 parados más que el mes anterior, 564 mujeres. Fernández Cobo cree que la pandemia ha empujado a muchas mujeres a asumir más responsabilidades en el ámbito doméstico y en los cuidados de los menores y de las personas dependientes. "No se trata de que no trabajen más, no se trata de que no tengan talento, sino que se han preocupado de los cuidados y eso es lo que les ha restado y está dando estas consecuencias", ha afirmado.

Por esta razón, ha cuestionado a Revilla sobre qué políticas se están haciendo o se pueden hacer desde la Administración regional para evitar la pérdida del emprendimiento femenino por tener que dedicarse a cuidar el entorno familiar. Finalmente, la presidenta de ADMEC ha preguntado al jefe del Ejecutivo autonómico si se está trabajando respecto a los trámites administrativos que "ralentizan" a la hora de crear una empresa o desarrollar una proyecto empresarial.