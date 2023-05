Agotados los abonos VIP, Palco y Gold Experience del festival Música en Grande 2023

El festival Música en Grande, que celebrará su próxima edición entre el 28 de junio y el 1 de julio en el estadio de El Malecón de Torrelavega ha agotado los abonos VIP, Palco y Gold Experience.

En estos momentos solo quedan disponibles las últimas unidades de los abonos generales para la zona de césped a 50 euros, que se pueden comprar de forma presencial en la tienda Manuel Muñoz (calle Mártires, 1, Torrelavega), ya que el cupo de venta online también está agotado desde este martes.

En el caso de los abonos generales para zona de césped que se venden de forma física, además, se pueden adquirir con un descuento de hasta 30 euros a través del denominado 'Bono 39300', una iniciativa de fomento del consumo impulsada por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Torrelavega.

Una vez agotados los distintos abonos para asistir a todos los conciertos del festival, Música en Grande tiene a la venta sus entradas de día para cada una de las jornadas, con distintos precios en función de la zona del recinto en el que se sitúen los asistentes, y que se pueden adquirir en la página oficial del evento, www.musicaengrande.es, así como en los canales de venta de El Corte Inglés, tanto en la web www.elcorteingles.es/entradas como en sus establecimientos de toda España, y en la página www.conciertosdecantabria.com.

En el evento de este año participarán artistas y grupos como Alejandro Fernández, Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi o We Are Not Djs.