La AIReF constata que el Ingreso Mínimo Vital ha llegado al 37% de los potenciales hogares beneficiarios de Cantabria

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elaborado un primer informe sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el que incluye datos regionalizados. En concreto, este organismo constata que esta prestación, aprobada por el Gobierno central hace dos años para combatir la pobreza más extrema, ha llegado al 37% de los potenciales hogares beneficiarios de Cantabria.

Esta cifra esta ligeramente por debajo de la media española, que se sitúa en un 40%, y está muy cerca de las comunidades con peores datos en esta materia: Catalunya (25%), Castilla-La Mancha (31%) e Illes Balears (32%). Por contra, aquellas con mejores resultados en este ranking son La Rioja (59%), Asturias (58%) y Aragón (57%).

La AIReF defiende que el IMV ha desplegado “solo una parte de su potencial, pero tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza”. En este sentido, el informe señala que ha llegado a 284.000 hogares con el 56% de su presupuesto, pero podría cubrir a 700.000 hogares “si estuviera plenamente implementado”, con un coste anual de 2.800 millones. Así, según estas estimaciones, en Cantabria esta prestación podría rozar los 50.000 hogares.

Y es que este organismo ha constatado que en España hay 400.000 hogares que podrían percibir el IMV y no lo han solicitado, fenómeno conocido como non take-up. “Este fenómeno, común en la práctica internacional por la compleja gestión de este tipo de prestaciones, está presente en hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV”, explica el documento consultado por elDiario.es.

Así según sus datos, el non take-up varía entre Comunidades Autónomas, y Cantabria se encuentra un punto por encima de la media nacional. En este sentido, el 58% de los hogares que podrían recibir el IMV en Cantabria no lo han solicitado, un porcentaje alejado de los más bajos -Asturias (44%), La Rioja (45%), Andalucía (46%) y Aragón (46%)- y próximo a los más bajos -Catalunya (66%), Illes Balears (61%) y Galicia (59%)-. Estas cifras y las del resto de la evaluación no incorporan a País Vasco y Navarra al disponer únicamente de información administrativa de renta y patrimonio de territorio común.

Por otro lado, aunque el número de solicitudes ha sido elevado, sobre todo en los primeros meses, y ha superado los 1,5 millones, la AIReF constata que un porcentaje muy alto resultaron rechazadas. En concreto, este organismo señala que el 73% de las solicitudes resueltas se han denegado o inadmitido, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo hasta el 60%. La principal causa de denegación o inadmisión es el incumplimiento del criterio de renta, seguido de los requisitos de unidad de convivencia-empadronamiento.

En Cantabria, la Renta Social Básica, cuya cuantía ha sido elevada en un 15% por el Ejecutivo autonómico, complementa la prestación del IMV en los casos cuya cuantía queda por debajo de lo que percibiría con la citada RSB.