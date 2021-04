El alcalde de Hazas de Cesto anuncia que deja el cargo tras la sentencia que le inhabilita

José María Ruiz Gómez recurrirá el fallo porque "jamás" ha hecho algo "mal a sabiendas" y será sustituido por el primer teniente de alcalde

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Hazas de Cesto, el regionalista José María Ruiz Gómez, ha anunciado este sábado que dejará el cargo, tras la sentencia que le condena a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en un conflicto urbanístico en el municipio.

El regidor del PRC, que lleva cuatro legislaturas y media al frente de la Alcaldía y que ha asegurado que "jamás" ha hecho algo "mal a sabiendas", será sustituido por el primer teniente de alcalde, Alejandro Llano.

Ruiz Gómez también ha confirmado que va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal y confía en que la Justicia le devuelva lo que ahora le quita. "Espero que después de que se presente este recurso, yo siempre he creído en la Administración y en la Justicia, me devuelva lo que ahora me quita: mi honestidad y mi trabajo de tantos años".

"A sabiendas, jamás he ido contra la Ley", ha remarcado en una rueda de prensa en la que ha explicado que esta próxima semana convocará un pleno extraordinario para poner en conocimiento de la Corporación la resolución judicial que le inhabilita para el ejercicio público, comunicar a la Junta Electoral su baja como concejal y poder iniciar el procedimiento administrativo el relevo.