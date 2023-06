La alcaldesa socialista de San Vicente no descarta integrar al PP “en un gobierno de concentración”

La alcaldesa de San Vicente de la Barquera y secreteria general de la agrupación socialista local, Charo Urquiza, “va a ejercer” su cargo y va a iniciar “una ronda de contactos” con el PP y con la Agrupación Independiente Vecinos San Vicente (SVB) -encabezada por una ex de Ciudadanos- en busca “de acuerdos” que permitan la gobernabilidad del municipio, que aspira a conseguir a través de un “gobierno de concentración”.

Este gobierno de concentración --en el que tanto los partidos que gobiernan como los que están en la oposición se unen para hacer causa común-- es la fórmula que Urquiza ha planteado este miércoles en su primera rueda de prensa como alcaldesa para intentar la gobernabilidad del municipio después de que el pasado sábado fuera elegida regidora gracias al apoyo de los cinco concejales del PP, con los que --ha insistido-- no había un pacto previo.

Para ello, Urquiza no habla de “pactos” --que su partido ha prohibido con el PP---, sino de “acuerdos”, algo que para ella no es lo mismo, pues, según ha dicho, los primeros están escritos y los otros no.

Tampoco ha aclarado si estos acuerdos podrían dar lugar a la entrada de concejales del PP al equipo de Gobierno. “No puedo descartar nada ni puedo afrimar nada en este momento. Es necesario hablar, dialogar y sentarse”, ha señalado ante la insistencia de los periodistas al respecto.

Lo que sí ha dicho es que intentar llevar ella sola todo el peso del gobierno del Ayuntamiento, algo que, a su juicio, sería “una barbaridad”. “No quiero planteármelo”, ha reconocido.

En la rueda de prensa, ha hecho un llamamiento a SVB y al PP, los dos principales partidos ahora en el Ayuntamiento pero que “hasta ahora no han logrado alcanzar acuerdos”, “disuelvan en lo posible sus tensiones”, o al menos las “reduzcan”, para “conseguir una gobernabilidad para San Vicente de la Barquera”, que, según ha subrayado, “es lo más importante de todo, conseguir acuerdos que nos lleven a generar un pacto de gobierno para todo los pueblo con el objetivo del progreso y la mejora del municipio”.

Versión de Urquiza sobre la polémica en la asamblea del PSOE

Aunque Urquiza ha aclarado que la rueda de prensa, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento, la daba como alcaldesa, no como secretaria general del PSOE de San Vicente de la Barquera, se ha referido a lo ocurrido este martes por la tarde en la asamblea local de su partido que abordó una moción de censura contra ella para apartarla del liderazgo del partido a nivel local y que se saldó a su favor, ya que fue rechazada en una polémica votación en medio de protestas y acusaciones de fraude en el desarrollo del proceso de sus promotores.

La polémica se suscitó después de que la asamblea arrancara a las 19.00 horas, en primera convocatoria y no en segunda, como es habitual, con lo que no todos los afiliados pudieron votar la moción. Además, los promotores y quienes apoyaban la moción contra Urquiza, entre ellos el exalcalde Dionisio Luguera, pusieron en cuestión que, en esa primera convocatoria, hubiera quorum suficiente.

Sobre lo ocurrido, Urquiza ha dado su versión sobre todo lo ocurrido con la moción de censura, tanto en lo que a fechas se refiere como en lo que tiene que ver con el proceso celebrado. Ha señalado que el 2 de junio se solició una asamblea extraordinaria para debatir una moción de censura contra ella “a consecuencia” de los resultados electorales del 28 de mayo, en los que el PSOE logrón un solo edil (tres menos que en 2019).

Así, ha insistido en que dicha moción “en ningún caso” tuvo que ver con haber realizado “pactos que no existen con ninguna fuerza política” para lograr ser alcaldesa, como posteriormente “se ha dicho en la calle”. La convocatoria se envió, según ha dicho, el 15 de junio, dentro del plazo establecido, y la asamblea se celebró ayer. “Todo se ha realizado en orden”, ha afirmado.

Además, ha asegurado que a las 19.00 horas, cuando se inició la asamblea, había “quorum suficiente”, fijado en dos quintos de los militantes censados tal y como establece el reglamento.

Cuestionada por los periodistas por los motivos por los que hubo “tanta prisa en votar” cuando se sabía que faltaban militantes y que este tipo de asambleas suelen celebrarse en segunda convocatoria, ha señalado que “la costumbre es una fuente de derecho, pero después de la ley”.

En este sentido, ha insistido en que el reglamento permite iniciar la asamblea cuando hay quorum suficiente, con lo que la celebrada ayer fue “legal”. Urquiza ha afirmado que ella, como secretaria general del PSOE de San Vicente de la Barquera, ha intentado que “se genere siempre la máxima integración y comunicación” y ha “tendido puentes y abierto puertas” y ha lamentado que ello “no ha sido posible”. “Soy de negociar, no de insultar o faltar al respeto”, ha subrayado al respecto de lo ocurrido ayer.

Pese a la tensa asamblea y protestas de los críticos por la forma en la que se desarrollaron en ella los acontencimiento, ha asegurado que “le gustaría” reunirse con los integrantes del partido, incluido los críticos, para intentar “destensar” la situación. Además, ha anunciado que no solicitará medidas disciplinarias o la expulsión de ninguno de ellos.