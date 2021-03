La alcaldesa de Santander considera "acertado" que Movellán retirara sus palabras sobre las mujeres de Unidas Podemos

SANTANDER, 24 (EUORPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), considera "acertado" que el diputado nacional del Partido Popular por Cantabria, Diego Movellán, aceptara retirar sus palabras sobre las mujeres de Unidas Podemos.

El lunes, Movellán, ante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que en Unidas Podemos "las mujeres sólo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta", en referencia a Pablo Iglesias.

Hoy, la prensa ha pedido una valoración de estas declaraciones a la alcaldesa de Santander y compañera de partido, que ha manifestado que, "como él mismo decidió retirarlas, me imagino que me habrán parecido lo mismo que a él, dignas de retirarlas, y que querría decir alguna otra cosa de la que al final le salió".

Igual ha subrayado que le "parece mal" cualquier expresión despectiva hacia las mujeres dos razones, "por el mero hecho de que me parezca que ni mujeres ni hombres hay que hablar de manera despectiva, y por ser mujer". "Entonces me parece que una vez lo dijo, acertado que lo retirase", ha valorado.

En cuanto a si cree que del diputado debería haber pedido perdón por sus declaraciones, que retiró pero no su crítica, Igual ha opinado que con "retirarlas, retira lo que dijo, con lo que no tengo más que hablar de lo que dijo, y lo que él piense que lo explique él". "Yo creo que retirándolo las ha pedido, pero lo que él considere", ha concluido la regidora.

El incidente se produjo el lunes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, en la que la ministra compareció por primera vez desde que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la señalara como vicepresidenta del Gobierno y como futura líder de Unidas Podemos.

Sus palabras fueron tachadas de machistas por parte de la ministra y el parlamentario las retiró, si bien rechazó ser machista, reiterándose en su crítica: "Me acusa directamente de machista, que nunca lo he sido ni lo seré nunca. No tengo inconveniente de retirarlo porque los españoles sabemos cómo funciona su partido y sus nombramientos".