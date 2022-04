Alta eventualidad, un servicio postal que peligra y un choque frontal con los sindicatos: así sobrevive el nuevo Correos

La batalla arrancó en 2018, pero parece que en lugar de apaciguarse no deja de crecer desde entonces. Hablamos de Correos, esa empresa pública que hace no tantos años era sinónimo de buenas prácticas, empleo estable y calidad. Y sí, tal y como confiesa Montse Noriega, secretaria del Sector Postal de FeSP-UGT en Cantabria, a este periódico “los tiempos han cambiado pero eso no tiene por qué implicar este desmantelamiento”. Un desmantelamiento que solo en esta comunidad ha arrasado con 135 puestos de trabajo (actualmente hay unos 400) y que ha reducido el horario de atención al público en 14 oficinas rurales.

“Parece que lo están dejando morir”, relata la ugetista en la entrevista con elDiario.es, aunque no se refiere a la empresa en sí, sino a su piedra angular: el servicio postal universal. “Sabemos que las cartas van a ir a menos, pero es un servicio que hay que dar por ley con calidad, siendo Correos el operador designado por el Estado para la prestación de este servicio”, insiste Noriega.

Pero, ¿quién es la persona que está detrás de estos cambios? Es Juan Manuel Serrano, un ingeniero técnico informático que fue designado a dedo por Pedro Sánchez como presidente de la compañía a pesar de no tener experiencia previa en el sector postal. Precisamente, la sindicalista considera “curioso” que haya sido este Gobierno el que les haya “pegado la patada”: “Pensamos que en el Gobierno de Rajoy ya estaban hablando de este plan pero nunca se atrevieron a sacarlo del cajón”, apunta.

No obstante, y pese al recorte progresivo en la financiación, que ha pasado de 200 millones a 100, desde UGT critican las inversiones “millonarias” en publicidad y en consultoras que avalen la gestión del nuevo equipo. “Tienen una política errática que nos está llevando a la quiebra”, asevera Noriega.

Esta nueva estrategia llevada a cabo por Serrano se basa, principalmente, en centrar el servicio en la paquetería y en la logística, algo para lo que ya ha creado una línea aérea que conecte España y Latinoamérica (Correos Cargo). Además, pretende dividir la empresa en negocios independientes con personalidad jurídica propia dejando el servicio postal universal como algo subsidiario con el 30% menos de empleados: “Así se podrían privatizar los negocios rentables de la compañía como Correos Exprés o las oficinas, y los no rentables se fragmentarán y terminarán desapareciendo”.

Sin embargo, además de la pérdida del servicio para los españoles, también es necesario poner el foco en los 55.000 trabajadores que tiene la empresa y que han ido viendo mermadas sus condiciones progresivamente. Un ejemplo es la eventualidad, que ha llegado a situarse “en más del 30%” con trabajadores que, como explica Noriega, llevan “muchos años” trabajando para Correos: “Se ha utilizado el empleo eventual de forma sistemática, no solo para campañas puntuales como la de Navidad, sino también para cubrir el empleo estructural. Y hay compañeros que llevan 15 años siendo eventuales, al igual que hay unidades de reparto en las que queda poco personal fijo. Esperemos que la reforma laboral del mismo Gobierno que nos ha colocado en esta situación lo vaya poniendo en su sitio”.

De igual forma, destaca que, pese a que haya bajado el volumen de trabajo, se ha mejorado con la incorporación de nuevo personal tras la oferta pública de empleo, pero algunos de ellos se tienen que conformar con jornadas parciales: “Nunca se había visto esto de las jornadas parciales, y ahora parece que es lo que se está imponiendo.

Sobre esa bajada de trabajo, la sindicalista declara “no entender” cómo ha podido cambiar tanto la situación en un año: “Hemos pasado de tener muchísimo trabajo en paquetería y cartas a finales de 2020, a tener poquísimo. Y esto tiene que ser porque están fallando los de arriba. Siempre ha habido comerciales que se encargaban de hablar con empresas y organismos, buscando el negocio pero ahora esa función se la encomiendan a los directores de oficina, con una importante presión... ”, argumenta.

La aprobación del Plan Estratégico y la huelga

La que califican como “mayor crisis” hasta el momento ocurrió en el invierno 2021 cuando la compañía firmó el Acuerdo del Plan Estratégico con el respaldo de CSIF, Sindicato Libre, CGT y CIGA. Un respaldo que entre todos alcanza poco más del 24% de la representación y del que, finalmente, CGT decidió desmarcarse. Por su parte, los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que juntos abarcan más del 74% de la representación no avalan y, de hecho, están abiertamente en contra de ese plan: “Querían utilizar nuestra presencia para decir que lo avalábamos y eso no va a ocurrir. Nuestro sindicato está en todas las mesas de empleo, igualdad, prevención de riesgos... Pero no en la del plan de desguace de la empresa”, revela la de la Unión General de Trabajadores.

Sin embargo, Correos lo aplicó en 200 unidades de reparto, pasando de repartir el trabajo en secciones a hacerlo por áreas y sectores, lo que aumentaba considerablemente la carga de los empleados, además de conllevar la pérdida de puestos. “Podías pasar de recorrer siete kilómetros a tener que hacer 12, además te pueden ampliar el recorrido según las necesidades”.

En Cantabria, por ejemplo, este nuevo modelo suponía la pérdida de más de 20 puestos de trabajo y afectaba a varias unidades de reparto en Santander y Laredo, aunque finalmente se haría extensible al resto de la comunidad. Ante este panorama, UGT y CCOO anunciaron una huelga que termina con la marcha atrás del nuevo modelo que querían imponer Correos.

Esta falta de compromiso generó una nueva respuesta por parte de los sindicatos, y el 3 de marzo de este año, tras meses de espera de algún cambio, se convocó en Santander una 'rodada postal' de protesta para reclamar a la Dirección de Correos el fin del “plan de desguace” que está llevando a cabo la entidad: “Si queremos frenar estos envites que nos están metiendo, va a tener que ser con el respaldo y la unión de todos los trabajadores porque el sindicato solo no puede”, apunta Noriega.

Actualidad

Este caos organizativo ha terminado repercutiendo en el mayor agujero económico de la historia de Correos con 500 millones de euros en pérdidas en tres años, un déficit estructural de más de 400 millones y más de 1.038 millones de euros en préstamos, algo que ha llevado a Serrano y su equipo a vender el patrimonio inmobiliario de la compañía en lugares como Barcelona, Málaga, Toledo o Salamanca: “Lo peor es que lo han hecho a bajo precio o en forma de regalo, algo que encubren diciendo que es para sacar un mayor rendimiento”, indica la ugetista antes de relatar que ya han tenido que acudir a la Audiencia Nacional por los continuados incumplimientos sobre el acuerdo firmado en 2018, así como a la Inspección de Trabajo por problemas con atrasos, fondos adicionales o consolidaciones.

Ahora, y tras hacer un balance “desolador”, UGT se prepara para una movilización general que tratará de revertir este “hundimiento gradual”. Mientras tanto, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia de Juan Manuel Serrano en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre la falta de transparencia, la política de nombramientos y ceses, la generosa política retributiva para la alta dirección y el personal de confianza, y la fuerte descapitalización de recursos humanos.