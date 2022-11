La oposición arremete contra los presupuestos del bipartito: “No sacan a los cántabros del agujero”

La consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE), ha defendido unos Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2023 que, a su juicio, son “sociales”, “muy inversores” y “equilibrados” y representan a “la mayoría social” de la comunidad autónoma, pero la oposición los tilda de nuevo de “mentirosos” y considera que “se ha perdido, una vez más, la ocasión” de sacar a las familias y las empresas “del agujero en que muchas están metidas”.

Esta discrepancia a la hora de valorar las cuentas diseñadas por el Ejecutivo PRC-PSOE para el próximo año --que ascienden a 3.504 millones, un 4,9% más que las de 2022, y las inversiones suben un 12%, por encima de los 500 millones-- se ha vuelto a poner este martes de manifiesto durante la comparecencia de Álvarez en comisión parlamentaria para exponer las cuentas para 2023.

En la comisión, Gobierno y oposición han vuelto a replicar algunas de las habituales valoraciones que año tras año realizan sobre las cuentas de la comunidad autónoma. De esta forma, la consejera ha defendido que se trata de un presupuesto que, en un contexto de “incertidumbre”, “mira al presente sin hipotecar el futuro”; pues a la vez que “refuerza” el Estado del Bienestar e incrementa los recursos para inversiones productivas dirigidas a promover un desarrollo económico “más moderno, competititivo y resiliente” y sostener el empleo, reduce el déficit y la deuda.

Además, todo ello se lleva a cabo, según ha defendido la consejera, con una “política fiscal favorable a la recuperación económica y el empleo, sin subidas de impuesto y creando un marco fiscal beneficioso para quieres realmente lo necesitan: las rentas medias y bajas”. Aunque la consejera ha dado por seguro que la oposición presentará enmienda a la totalidad --“lo contrario sería una sorpresa”, ha dicho-- ha opinado que estas cuentas “representan a la mayoría social de Cantabria”.

Por el contrario, para los portavoces de la oposición que han intervenido del PP, Cs y Vox se trata de unas cuentas que no son positivas, no suponen ninguna mejora y son “continuistas” respecto a las de este año, que tampoco les gustan; no apoyan a familias ni empresas y son, además, “mentirosas” pues se basan en previsiones macroeconómicas de crecimiento “falsas” y en partidas de gasto que, a su juicio, no se van a ejecutar, la consejera ha defendido todo lo contrario.

Además, han resaltado que pese a que el Gobierno de Cantabria tilde estas cuentas de “expansivas”, “no suben” ya que el incremento del 4,9% previsto, que además es menor que los que recogen las cuentas de otras comunidades, es inferior a la inflación. La diputada del PP María José González Revuelta ha opinado que en estas cuentas el Gobierno “pierde, una vez más la ocasión, para llevar a cabo políticas ”que dinamicen la economía, la creación de empleo y que ayuden a familias y empresas a salir de ese agujero en el que muchas de ellas se encuentran“.

En su exposición, la 'popular' ha querido desmentir todas las afirmaciones de la consejera sobre las 'bondades' de los Presupuestos de 2023, porque, a su juicio, no son realistas, sino “falsos” y basados en “datos irreales”, “consolidan” la subida de impuestos a los cántabros e incluyen una cifra de inversiones que el Ejecutivo tilda de “históricas” pero que solo lo son “en el papel” porque luego --dice-- no se ejecutan.

Como ejemplo, ha afirmado que a 30 de septiembre la ejecución de las inversiones del Presupuesto de 2022 solo se elevan al 25,9% y también ha tildado de “fracaso rotundo” la ejecución hasta ahora de los fondos europeos en Cantabria. Además, ha advertido de que hay partidas “infrafinanciadas”, como la de los gastos de personal o el destinado a la farmacia hospitalaria, que no cubren lo que se va a ejecutar en estos ámbitos en 2022.

Para Cs, el Gobierno PRC-PSOE incide en las cuentas de 2023 “en los mismos errores” de ejercicios anteriores y también ha llamado la atención en que las cuentas solo incluyan 22 millones para La Pasiega y la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), cuando desde el Ejecutivo se había anunciado que además de los 22 que hay para estos proyectos en los Presupuestos del Estado para 2023 se iban a poder gastar otros 22 pintados pero no ejecutados en su totalidad en las de 2022.

Además de “no entender” esto, el portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha afirmado que ya le “parece de Harry Potter que se vayan a poder ejecutar los 22 millones para La Pasiega y el MUPAC que sí incluyen los PGC. Por su parte, Vox ha reprochado a la consejera que las cuentas de 2023 ”se basan“ en el incremento de los coste salariales de la estructura de personal; no hay ”ni la mínima intención de contener el gasto corriente, “que se dispara”, cuando de manera “indirecta es lo que obliga a hacer a familias y empresas” y “no hay nada que mejore” las cuentas de 2022.

Además, en ellas se “apuntalan proyectos fallidos” del Ejecutivo como son el “fracaso” del proyecto Comillas, cuya partida sube un 9,4%, hasta los 6,12 millones. “Es inaceptable que los cántabros tengan que asumir el coste de las ocurrencias de Revilla”, ha afirmado el diputado Armando Blanco.

Medidas fiscales

También toda la oposición ha coincidido en criticar la propuesta fiscal que incluye el Gobierno de Cantabria en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas --la conocida 'ley de acompañamiento', que tiene como principal medida una deducción en el IRPF de 100 euros para quienes tributen de forma individual y tengan rentas de menos de 30.000 euros o de 200 para quienes hagan la declaración conjunta y no superen los 40.000 euros.

La oposición ha opinado que de esta deducción en el IRPF y de otras que plantea el Gobierno en su propuesta se van a beneficiar “muy pocos” cántabros y han vuelto a defender la necesidad de deflactar el déficit. Mientras la consejera ha vuelto a asegurar que el beneficio para todas las rentas medias y bajas con esta nueva deducción del IRPF que incluye el Ejecutivo será “cuatro veces mayor” a la que les supondría la deflactación; ha insistido en que beneficiará a 127.000 cántabros, que se ahorrarán en su conjunto 16,5 millones.

Además, ha subrayado que a este medida se añaden el incremento en un 50% de otras cinco deducciones, lo que hace que el máximo deducible por estos conceptos se incremente en 470 euros. Ha subrayado que con la nueva deducción y la ampliación de las que había hasta ahora, el Gobierno “duplicará” el importe que se deducen actualmente los cántabros en la declaración, pasando de los 16 millones a los 33,5 en la próxima. Por otra parte, en su segunda intervención, la consejera ha respondido y desmentido las acusaciones de la oposición. Así, además de negar que se “dé la espalda” a familias y empresas, ha negado alguno de los “mantras” que, según ha dicho, repite la oposición, como que los presupuestos no se ejecutan.

En este sentido, ha recordado que la ejecución presupuestaria se debe de medir a final de año y, en este sentido, ha indicado que la del Presupuesto de 2021, el último ejercicio ya cerrado, se ejecutó “un 96%” del total y un “87%” las inversiones. También, en contra de lo afirmado por el PP, ha subrayado la “buena ejecución” de los fondos europeos en Cantabria y ha asegurado que la comunidad autónoma es un “ejemplo” de buen hacer en esta materia.