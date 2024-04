AMA afea al PP que se haya “tomado más de nueve meses para reflexionar” sobre los derribos

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha criticado al Partido Popular en la región por la ausencia de respuesta, tanto desde el Grupo Parlamentario como desde el Gobierno, a las iniciativas planteadas por este colectivo para tratar de solventar el problema.

“Alguno se han tomado cuatro días para reflexionar”, ha señalado AMA en alusión a Pedro Sánchez y a su decisión de parar para meditar acerca de su continuidad o no al frente del Ejecutivo central. Y a continuación, ha comparado: “En el Partido Popular, en lo que se refiere a temas de las sentencias de derribo, es como si se hubieran tomado más de nueve meses, ya que no conocemos iniciativas para reparar el grave daño causado y a las presentadas no hay respuesta alguna”.

En un comunicado, el colectivo ha manifestado que “duele que, después de tanto tiempo, este sea el comportamiento de un partido que siempre ha dicho que estaba cerca de los afectados”. Acto seguido, ha citado el siguiente refrán: “Otros vendrán que bueno te harán”. AMA ha urgido este jueves al Parlamento regional la aprobación de nuevas iniciativas para reparar el daño causado por las administraciones públicas a propietarios e inquilinos de viviendas con orden de demolición.

Así se lo han trasladado sus representantes a los portavoces de los grupos parlamentarios del PRC, PSOE y Vox y ante la “falta de respuesta”, se han quejado, de las instituciones y ausencia de “soluciones” al problema, pues “ni se aprueban las modificaciones legales presentadas” para “salir de los años de la marmota”, caracterizados por “palabras y más palabras sin resultados”. Por contra, la agrupación ha lamentado que no ha podido reunirse con el PP ante la “falta de respuesta” de este partido a sus iniciativas, que sí han sido presentadas a los otros tres grupos con representación en la Cámara.

Iniciativas y peticiones

En concreto, y según han indicado los interesados, el pasado mes de noviembre presentaron una que reiteradamente ha venido siendo aprobada por el Legislativo autonómico y “por unanimidad desde hace varias legislaturas”, para instar al Gobierno de la comunidad y a los ayuntamientos implicados a que den, a la mayor brevedad posible, una solución definitiva a los afectados.

Después, en febrero de este año, AMA registró otro propuesta en defensa del 'tercero de buena fe', basada en que cuando la administración sea condenada en sentencia firme por el daño causado, tenga un “límite temporal” para reparar, sin que supere los “quince años”. “Más de 250 afectados (por los derribos) han fallecido sin ver solución alguna”, se quejan, a la par que indican que en la actualidad la mayoría de ellos “superan ampliamente los 70 años”.

Estas propuestas se han trasladado en la reuniones con los portavoces de los tres citados grupos parlamentarios: la regionalista Paula Fernández, a la que han pedido que se tramiten por la vía de urgencia; el socialista Joaquín Gómez, al que también han solicitado su apoyo y de su partido tanto en el Parlamento regional como en el Congreso de los Diputados; y Natividad Pérez, de Vox, a la que han reclamado que el respaldo de esta formación y que las propuestas salgan adelante “con el consenso de la oposición”. Frente a estos encuentros, AMA lamenta la “falta de sensibilidad” del PP, por “no recibir” a los afectados, “no contestar” a sus iniciativas -ni desde el partido ni desde el Gobierno- y por el “engaño continuado en el tiempo”.