AMA denuncia 20 años de promesas incumplidas y un presidente “ausente” y pide responsabilidad y “actuaciones reales”

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha denunciado este sábado, en un acto en Argoños que ha reunido a más de un centenar de personas, 20 años de promesas incumplidas y un presidente de Cantabria “ausente”, al tiempo que ha pedido responsabilidad y “actuaciones reales” para poner fin al problema de las viviendas con sentencia de derribo y “a tanto sufrimiento”.

“No se puede engañar más a cientos de familias afectadas por las sentencias de derribos con resoluciones, declaraciones institucionales, proposiciones no de ley que nunca se cumplen y planes generales que jamás ven la luz”, ha denunciado el colectivo.

En el acto celebrado por AMA, que comenzó a las ocho de la tarde, han intervenido su presidente, Antonio Vilela, y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, que espera que el Plan General de Ordenación de Urbana (PGOU) del municipio se apruebe este verano.

Vilela ha asegurado que el colectivo no ha perdido la esperanza y sigue “manteniendo la llama para buscar una solución definitiva” para todos los afectados por las sentencias de derribo a pesar de que la situación actual es “complicada”. “Son muchos los amigos que se nos han quedado en el camino, cada vez somos menos y más cansados, agotados, pero también tenemos claro que nos deben una solución, que no pueden seguir haciendo daños a cientos de familias impunemente”.

En este sentido ha denunciado “dos décadas de promesas incumplidas” de responsables políticos y ha asegurado que si se hubiera realizado una cuarta parte “se habrían legalizado hasta cuatro veces todas las viviendas con sentencias de derribo”. Igualmente ha puesto en foco en “un presidente de Cantabria ausente, que no quiere saber nada de lo que es su responsabilidad, pasada y actual, en el tema de las sentencias de derribo”.

“Ver a Miguel Ángel Revilla manifestando cómo se resuelven los problemas del mundo mundial y no dando soluciones a cientos de familias como le manda el Parlamento, por cierto con su propio voto, es ver para no creer; es simplemente un engaño sobre otro engaño”, ha declarado Vilela.

En relación a los planes generales, el presidente de AMA ha denunciado que se “dilata su aprobación interesadamente”. “No se puede entender que no se aprueben, no hay razones ni jurídicas, ni razonables, ni incluso éticas; hay un gasto muy elevado de los recursos de todos los ciudadanos sin ningún resultado”, ha lamentado.

Por todo ello, AMA ha pedido “responsabilidad” a las instituciones, “que cumplan sus propios planes alguna vez”, porque “no puede ser que al inicio de las legislaturas hablen de las soluciones en uno o dos años y cuando estamos acabando la legislatura no hayan aprobado ningún PGOU”.

Ante un verano que para la asociación se presenta “lleno de nubarrones”, la asociación ha pedido a las instituciones “que no miren para otro lado, que no tengan la tentación” de dejar pasar estos cuatro años “para volver a empezar de nuevo en un noria que no tiene fin, donde los afectados van desapareciendo”.

Por su parte, el alcalde ha dicho que espera que este verano se apruebe definitivamente el PGOU, después de cinco exposiciones públicas y tras seis aprobaciones iniciales y provisionales, y ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando “para dar soluciones y para sacar el Plan General adelante, porque lo necesita el municipio para su desarrollo y porque es necesario dar respuestas a los problemas de los vecinos de Argoños”.