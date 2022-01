AMA se reafirma en 'romper' con Gobierno y ayuntamientos al no ver ni avances y sí algún “retroceso”

AMA se ha reafirmado este lunes en su decisión de romper relaciones con el Gobierno regional y los ayuntamientos con viviendas con sentencias de derribo al considerar que no solo "no hay avances sustanciales" sino también, en algunos casos, hay "retroceso" en relación a la tramitación de los planes generales de ordenación urbana y en las soluciones para los afectados.

Y es que, por ejemplo, en relación al PGOU de Argoños, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha trasladado esta mañana a miembros de esta asociación que el plan no podrá ser llevado, por ahora, a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para su aprobación definitiva al contar el planeamiento con informe desfavorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural, siendo "la cuarta o quinta vez" que esto ocurre.

Sin embargo, Gochicoa considera que es algo "subsanable" que tiene que ver, principalmente, con el catálogo que ha presentado el equipo redactor del PGOU sobre los edificios que hay en el municipio con algún tipo de protección y con la consideración del Camino de Santiago a su paso por el municipio.

"Cansados, aburridos y desesperados"

"Estamos cansados, aburridos y desesperados", ha afirmado el presidente de AMA, Antonio Vilela, que, en declaraciones a los periodistas tras la reunión, y en presencia del propio consejero, ha afirmado que los afectados están "muy defraudados" y su situación es "desesperada, física, metalmente y anímicamente" por los "incumplimientos" de las Administraciones que les han "prometido infinidad de veces una solución real" que, según ha insistido, no llega.

"No podemos seguir así", ha afirmado el presidente de AMA, que se ha quejado de que después de 20 años siguen sin estar aprobados ningún plan general en los municipios con viviendas con sentencias de derribo que les aporte una "solución real".

Por ello, AMA, tal y como había anunciado, cortará las relaciones con las Administración y no acudirá a ninguna reunión hasta que no haya avances sustanciales porque "no quiere ser el escudo o la coartada para que se diga que se están haciendo cosas cuando la realidad es que vemos que se repiten los mismos errores y las mismas cosas".

"No estamos dispuestos a que nos vuelva a ocurrir y que se nos vuelva a engañar como se ha hecho en anteriores legislaturas", ha dicho Vilela, que ha recordado que se les había prometido que estos PGOU estarían aprobados en 2020 y ya entrado 2022 sigue no siendo así, mientras Gobierno y ayuntamientos se siguen "pasando la pelota".

Argoños

En relación a lo ocurrido con el informe negativo de Patrimonio Cultural al PGOU de Argoños, Gochicoa ha detallado que el visto bueno de esta Dirección General del Gobierno de Cantabria es "preceptivo y vinculante". Por ello, hasta que no se subsane las discrepancias en relación al catálogo de edificios con protección en el municipio, no se emitirá informe favorable y, por lo tanto, el PGOU no puede llevarse a la CROTU para ser aprobado de forma definitivamente.

El consejero ha reconocido que AMA ha tomado "muy negativamente" esta noticia. "Entiendo que están muy desilusionados con este procedimiento. Llevan mucho tiempo con muchas esperanzas y llega un informe sectorial y todo se viene un poco al traste", ha dicho Gochicoa.

Pese a todo, el consejero ha señalado que se trata de algo "subsanable" y, además, estar en un plazo no muy prolongado de tiempo. Para intentar solucionar este asunto, y después de que Patrimonio Cultural no se haya mostrado conforme con la documentación presentada por el equipo redactor del PGOU, Gochicoa ha anunciado ante los medios de comunicación que va a aconsejar al Ayuntamiento que contrate a un experto para realizar dicho catálogo e incorporarlo al PGOU.

Aunque no ha querido aventurarse demasiado en los plazos, más cuando esta contratación es algo que dependería del Ayuntamiento, considera que si se opta por esta solución que le propone la Consejería, en el plazo de una semana o quince días podría adjudicar el Consistorio este contrato menor y tener este trabajo hecho en aproximadamente en mes o mes y medio y poder presentarlo en dos meses a aprobación para que se validara, permitiendo así que el PGOU llegara a la CROTU para su aprobación, algo que considera que es "viable" y que podría no suponer demasiado retraso.

Gochicoa ha explicado que, en lo relativo a la parte urbanística del PGOU de Argoños, el consejero ha explicado que las cosas "han ido mucho mejor" y ya se estaría en disposición de llevarlo a la CROTU. Por todo ello, el regionalista "sigue creyendo" que es "perfectamente posible" aprobar el PGOU de Argoños "en fechas no muy lejanas".

Para avanzar, y mientras se subsana lo que tiene que ver con el catálogo de edificios que exige Patrimonio Cultural, la Consejería de Obras Públicas quiere ir avanzando en otros pasos para intentar que este año ya haya una "solución definitiva" para los afectados de este municipio. Además, también en relación a Argoños, ha señalado que, en aquellos casos de viviendas que no podrán ser legalizadas, se trabaja para el pago de las indemnizaciones y que éste se produzca en "fechas breves".

Escalante y Cerrias

Y sobre la situación en otros municipios, Gochicoa se ha referido a la situación en Escalante o a las viviendas de Cerrias (Piélagos). Así, en relación a Escalante, ha recordado que en la pasada legislatura la CROTU devolvió al Ayuntamiento el PGOU por deficiencias en relación a Las Torres, el edificio que tiene sentencia de derribo, algo que fue recurrido por el Consistorio pero, finalmente, la Sala dio la razón a la Comisión.

Además, el consejero ha anunciado que ya ha señalado el pago de la indemnización a las familias afectadas que aceptaron el dinero en lugar de una vivienda de sustitución, con lo que en las "próximas semanas, probablemente", se les abonará. También está "bastante avanzada", según ha dicho, la intención de la Consejería de adquirir, a través de concurso, alguna parcela en el municipio en la que se puedan construir unas 15 viviendas de sustitución.

Y en relación a Cerrias, ha explicado que la semana pasada hubo un contacto con los propietarios de 17 viviendas que se piensa que no podrán ser legalizadas por estar en servidumbre de protección, y se les está ofreciendo la posibilidad de adherirse a un convenio para ofrecerles una solución. Por todo ello, Gochicoa sí cree que está habiendo algunos avances en "muchos ámbitos" en relación con dar una solución a los afectados por sentencias de derribo en la comunidad.

El futuro de AMA

Sin embargo, esto no concuerda con la postura de AMA, que ha convocado para el 25 de febrero una reunión con todos los afectados para adoptar una decisión definitiva de cara a su futuro. "A estas alturas y viendo cómo están las cosas, lo más probable es que digamos: Este tren en el que hemos montado a todos los afectados no llega a ninguna parte y nosotros no podemos seguir creando esperanzas cuando esperanzas se difuminan legislatura tras legislatura", ha afirmado Vilela.

Pese a todo, ha aclarado que AMA, pese a romper con las Administraciones, no va a desaparecer y va a estar siempre para ayudar a los afectados. "Rompemos con las instituciones que no cumplen, no con las familias", ha puntualizado Vilela. AMA considera que los afectados por esta situación no solo son las propias familias propietarias de viviendas con sentencia de derribo, sino todos los cántabros. "Están gastando dinero en PGOUs interminables, que no acaban nunca y pediremos a la Fiscalía y al Parlamento que se investigue cómo se gasta el dinero público y por qué la soluciones no llegan nunca", ha reiterado.