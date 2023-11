Aprobado inicialmente el presupuesto de Santander, sin “proyectos de futuro” según la oposición

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado inicialmente este jueves el proyecto de presupuestos para 2024, que ascienden a 234 millones de euros, con los votos del equipo de Gobierno del PP, que tiene mayoría absoluta, y en contra del resto de formaciones, que han censurado la “falta de ambición” de un documento que, en su opinión, no tiene “proyectos de futuro”.

Además, en la sesión extraordinaria, se han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Vox, PRC e IU-Podemos, si bien la alcaldesa, Gema Igual (PP), les ha asegurado que tendrán sus “puertas abiertas todo el año” para presentar propuestas. Lo que, ha dicho, no han hecho en esta ocasión, al no formular enmiendas parciales --con la excepción de Vox--, de forma que se han “auto excluido” del proyecto, ha lamentado.

En el Pleno también ha salido adelante, nuevamente con los 14 votos del PP y la abstención de la oposición, la aprobación inicial de la plantilla municipal para 2024, que según el equipo de Gobierno garantiza responder a las necesidades de la ciudad, como también lo hace el presupuesto.

En el debate, donde los grupos han vuelto a exponer los argumentos que ya han dado a conocer sobre el documento, también ha habido alusiones a las concentraciones en las sedes socialistas contra la amnistía y al acuerdo del candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Junts.

Así, el portavoz del Grupo Mixto, Keruin Martínez, ha condenado como “no de recibo” las “acciones de otros partidos” en las sedes socialistas -ayer hubo una concentración en la del PSOE de Cantabria en Santander, que si bien fue convocada a través de las redes sociales, contó con representación de Vox-- y ha expresado su apoyo a los socialistas.

Por su parte, la alcaldesa ha criticado, en alusión a Sánchez, que “quien no dormía, ahora duerme perfectamente; que quien no pactaría, ahora pacta por la vía rápida; quien no quería amnistía, amnistía y lo que le pidan; y quien quería igualdad, a ti te prometo, a ti te perdono y a ti te bendigo”.

Igualmente ha manifestado que, si bien lamenta que “no hayamos podido negociar” con los grupos de la oposición en Santander porque no han presentado alternativas al presupuesto, también lamenta que el PSOE nacional sí “haya negociado” con los independentistas.

Y además ha advertido de que subirá aún más la inflación “para pagar la fiesta a los catalanes”.

Presupuesto

Mientras el PP ha asegurado que las cuentas para 2024 contemplan un gasto y una inversión que “garantizan las necesidades de los santanderinos sin subir impuestos”, la oposición ha criticado la política impositiva y el “conformismo” del documento, sin acciones transformadoras.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha reprobado la “desidia y falta de ambición” de un presupuesto “cero ilusionante”, en el que según ha afirmado las inversiones caen un 15%; un presupuesto “fake”, que “nace muerto”, ha remarcado.

También, al igual que su homólogo regionalista, Felipe Piña, ha reprochado al PP que incumpla su propio programa electoral al no incluir actuaciones como el soterramiento de Marqués de la Hermida, el aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa ni el disuasorio de La Marga o la cobertura de la Plaza Porticada. “Nada de los grandes retos de futuro”.

En la misma línea, Piña ha dicho que no puede apoyar un presupuesto “mediocre y continuista”, sin proyectos transformadores, que “frena la creación de empleo”, y esto en un “Santander en pleno declive”, donde se han cerrado más de 700 comercios en los últimos diez años. También ha reprochado el tiempo, diez días, para analizar el documento y presentar propuestas.

La portavoz de Vox, Laura Velázquez, ha valorado que “se nota” que el presupuesto “nace aprobado” por la mayoría del PP y ha recordado que su partido trató de llegar a acuerdos pero no fue posible porque el PP se negó a bajar impuestos como el de vehículos o el IBI.

Mientras, Martínez ha argumentado su rechazado en que no hay un modelo de ciudad, no hay gestión pública de los servicios, y tampoco existe voluntad de “poner al día” la administración para que sea “eficaz y eficiente”.

El concejal de Economía, Javier García (PP), ha señalado que en 2024 se incrementa el gasto social sin subir impuestos y aumenta la inversión un 11,3% respecto a 2021 (último presupuesto que se aprobó en Santander). Además, ha asegurado que hay proyectos transformadores (como el frente marítimo, el túnel de Pombo o los itinerarios verticales) “y los seguirá habiendo”.

Plantilla

Por otra parte, la plantilla municipal para 2024 se ha aprobado con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos, que han criticado la “parálisis” del Ayuntamiento y la lentitud de las tramitaciones, que en algunos casos llegan a los dos años, según Fernández, debido a que no hay personal suficiente.

Vox ha asegurado que la propuesta no refleja la situación real y hay errores y carencias en las dotaciones económicas de puestos de trabajo; el PRC considera que debería ser “más ambiciosa” porque el plazo de licencias “no puede seguir demorándose”; e IU-Podemos ha censurado que “no hay voluntad de modernizar la Administración pública”.

El PP ha replicado que la iniciativa para 2024 de plantilla “cumple la ley”, tanto en la subida de sueldos del 2,5% como en la cobertura de vacantes y la Oferta de Empleo Público, cuyo incremento afectará a todas las escalas y promoción interna, además de que se convocará concurso de méritos.