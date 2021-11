Arden otros cuatro vehículos y cuatro contenedores esta madrugada en Santander

Los Bomberos de Santander han extinguido esta madrugada otro incendio registrado en un contenedor en la calle Magallanes, así como cuatro vehículos y tres contenedores que han ardido a primera hora de esta mañana en Juan de la Cosa, según ha informado la Policía Local a Europa Press.

Estas quemas se suman a las producidas en la madrugada del viernes al sábado, cuando ardieron varios contenedores en distintas partes de la ciudad como Camilo Alonso Vega, General Dávila (2), Isaac Peral, Duque de Ahumada o la Bajada de la Media Luna; y los otros dos contenedores y un coche que ardieron durante la madrugada del sábado al domingo.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha señalado que la Policía Local de Santander y la Policía Nacional mantienen abierta la investigación sobre estas sucesivas quemas producidas durante los últimos días en Santander.

Según Quiñones, por el momento se desconoce tanto el autor de los hechos como si se trata de una sola persona o de varias, y "ni siquiera se puede hablar de si hay un pirómano".

Por otro lado, y preguntada por el presunto intento de secuestro de una niña de cuatro años a la salida de un colegio en Santander, ha indicado que se está investigando también este suceso, del que tienen conocimiento por la información publicada en los medios de comunicación.

No obstante, ha llamado a la prudencia, dado que se trata de un tema de menores y porque "no se puede crear una alarma social cuando todavía no sabemos lo que ha pasado".

La delegada ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la presentación de la operación 'Obat' llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil de Cantabria.