Arrancan con José María Merino los 'Martes Literarios' de la UIMP, que se prolongarán hasta el 17 de agosto

El ciclo contará con Edurne Portela, Marta Sanz y Eduardo Mendicutti y se cerrará con una mesa redonda sobre Miguel Delibes

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El ciclo de 'Martes Literarios' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) inicia hoy una nueva edición de la mano del escritor gallego José María Merino, Premio Nacional de Narrativa y Premio Nacional de la Crítica.

Los 'Martes Literarios', que se celebrarán en el Paraninfo de La Magdalena a las 19.00 horas, se prolongarán hasta el 17 de agosto y, por primera vez, se alternarán con las jornadas del ciclo 'Veladas Poéticas' que coordina Carlos Alcorta y que comenzará el 29 de junio, para tener cada semana en la UIMP una voz literaria o ensayística y otra más ligada a la poesía.

Esta edición contará con escritores como Edurne Portela (6 de julio), Marta Sanz (13 de julio) y Eduardo Mendicutti (10 de agosto), y se cerrará el 17 de agosto con una mesa redonda sobre Miguel Delibes en la que participarán Jesús Herrán, Mario Crespo y Gustavo Martín Garzo.

Así lo ha indicado el coordinador de los 'Martes Literarios', Guillermo Balbona, que ha presentado el ciclo este martes en rueda de prensa junto a su primer protagonista, José María Merino, quien ha participado durante "muchos años" en actividades y cursos de la UIMP.

Merino, académico de la Real Academia Española (RAE) y autor de varias novelas y cuentos, ha recibido recientemente el Premio CEDRO 2021 y ha publicado este año el libro 'Noticias del Antropoceno', en el que mezcla ficción y reflexiones sobre temas de actualidad y aborda las amenazas a las que se enfrenta el planeta en los nuevos tiempos.

Según ha dicho, le preocupa que las nuevas tecnologías acaben "desalojando" al libro en papel, que a su juicio es "el objeto cultural mas interesante que ha inventado la humanidad". "Ojalá el libro siga vivo y se siga utilizando para la formación", ha deseado tras señalar que la pandemia del Covid-19 "ha relacionado mucho a la gente con el libro", sobre todo en el confinamiento.

Por ello, cree que "posiblemente el libro no salga tan perjudicado como temíamos" de la pandemia, ya que el panorama literario desde la perspectiva creativa "siempre está en ebullición", y aunque desde la perspectiva lectora "tal vez las cosas no sean exactamente iguales, lectores fieles los habrá siempre".

Pero ha señalado que no puede hacer un "vaticinio certero" sobre el futuro de la literatura tras el Covid. "Todo es azaroso, pensábamos que las pestes no nos iban a tocar a nosotros y nos ha tocado un pestazo, pero el gran pestazo del siglo XIII-XIV resulta que luego dio lugar al Renacimiento, así que no sabemos que puede suceder", ha explicado.

De hecho, el propio Merino escribió durante el confinamiento una novela que verá la luz el próximo año, que mezcla una especie de diario del cierre domiciliario, un relato en torno a una chica que escribe y a la que el autor ve en el piso de abajo desde su casa y una biografía de la pintora italiana Sofonisba Anguissola.

El escritor ha asegurado que en la UIMP se han fraguado "algunos de sus mejores recuerdos" ya que ha impartido cursos en los que se lo ha pasado "estupendamente". "Para mi venir aquí es una cosa que forma parte de mi estructura sentimental", ha dicho.

LENGUAJE INCLUSIVO

Por último, preguntado por su opinión sobre el lenguaje inclusivo como académico de la RAE, ha respondido que "es la realidad la que determina el lenguaje, no el lenguaje el que cambia la realidad".

Por tanto, ha opinado que la mujer "cada vez está asumiendo con más naturalidad su presencia en igualdad con el hombre" y que los cambios van surgiendo y en la academia los asumen "con toda naturalidad", pero ve "absurdo" pretender imponerlos. "No creo en el lenguaje inclusivo, creo en la sociedad inclusiva", ha resumido.