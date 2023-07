Arsuaga y Millás defienden que la ciencia “es muy común” en el día a día y “está por todas partes”

El paleonatropólogo Juan Luis Arsuaga y el escritor Juan José Millás, autores de dos libros conjuntos, han señalado que “la ciencia está por todas partes” y “es muy común” en el día a día, “pero no está sistematizada”, ya que aparece de forma cotidiana aunque “no nos damos cuenta”.

Por ejemplo, han destacado que ya casi todos los periódicos tienen una sección fija de ciencia, y además hablan de ella de forma habitual cuando abordan asuntos de actualidad como la medicina, la meteorología, el cambio climático, la informática, los chips, la energía, el fracking o los transgénicos, así como cuando mencionan lesiones de los deportistas en los músculos o en sus páginas sobre 'vida saludable' al dar consejos de nutrición, recomendar ejercicios físicos o aludir a términos como la microbiota. “Toda la jerga es científica”.

“Estamos rodeados de ciencia”. “Hay información por todos los sitios”, han señalado Arsuaga y Millás, aclarando que la divulgación científica ya no consiste “tanto en dar clases”. De hecho, el paleontólogo ha destacado que “la mitad de los españoles cursan un Bachillerato de ciencias”, por lo que ya tienen muchos conocimientos en este ámbito.

Ambos han estado este miércoles en un encuentro con los medios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde participan en el curso 'La aventura de divulgar ciencia en español con éxito: claves y herramientas', organizado por The Conversation España. En este sentido, han explicado que al hablar de divulgación habría que “distinguir entre enseñar ciencia y comunicar descubrimientos”.

“Da la impresión de que en España la ciencia es una cosa rarísima, que hay cuatro personas con gafas muy gordas que la estudian”, pero “es muy común; la estudian la mitad de los españoles”, ha remarcado Arsuaga (Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997).

A ello, Millás (que también ha obtenido galardones como el Premio Nadal, el Planeta y el Nacional de Narrativa) ha añadido que el término divulgación “se utiliza con demasiada ligereza”, porque “parece que implica rebajar los planteamientos” para poder explicar ciencia a la población en general “y no. Se puede ser riguroso siendo perfectamente inteligible”.

De hecho, el escritor y periodista asegura que en los libros que ha escrito junto a Arsuaga --que es director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos--, 'La vida contada por un sapiens a un neandertal' y 'La muerte contada por un sapiens a un neandertal', “no ha habido que rebajar los niveles para llegar a un publico”, y son “simultáneamente rigurosos y accesibles”.

A juicio de estos expertos, hay un “hermanamiento” entre el discurso científico y cierto discurso literario. “Mucha gente de mi generación, ya tarde, comprendimos que no se puede ser un buen humanista si no sabes algo de ciencia”, ha dicho el escritor, al igual que “los grandes científicos” que han publicado libros bien escritos “han tenido contacto con las humanidades”. “Se empieza a intuir que son dos territorios que no pueden estar absolutamente separados”.

En la misma línea, Millás cree que en la sociedad en general ya hay “un gran interés por los descubrimientos científicos, porque cualquier persona medianamente culta ha entendido que si no sabe algo de eso está mutilada”, especialmente a raíz de la pandemia.

En paralelo, el escritor y el paleonatropólogo creen que la divulgación ha ido mejorando a medida que la ciencia también ha ido en auge en España, ya que “siempre interesa más cuando uno conoce a los protagonistas”, si éstos pertenecen a la misma comunidad e incluso si los periodistas les pueden entrevistar.

También se ve en las librerías, donde “antes solamente se pensaba en la ficción, el ensayo no se valoraba” o estaba “en la parte de atrás”, pero “todo eso está cambiando” y “nos vamos aproximando” a otros lugares más avanzados en este campo, ha comentado Arsuaga.

De hecho, cree que “estamos en la media” en comparación con la mayoría de países gracias a que se ha producido un cambio “muy rápido”, teniendo en cuenta que “venimos de muy atrás”.