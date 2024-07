El Ayuntamiento de Astillero sancionará a una empresa por verter escombro en un lugar no habilitado

El Ayuntamiento de Astillero ha decidido iniciar un expediente sancionador a una empresa que ha vertido residuos y restos de obra en un lugar no habilitado para ello.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los hechos ocurrieron este verano, cuando los operarios de dicha empresa arrojaron sus escombros y basura cerca de la residencia de la tercera edad, en el Polígono de Morero. Al tener constancia, la Policía Local abrió una investigación e identificó a los autores del vertido ilegal.

Ahora el Ayuntamiento iniciará este expediente para sancionar una conducta que considera que “no tiene cabida en Astillero”. “No podemos permitir que haya gente que haga este tipo de cosas”, ha defendido el concejal de Hacienda, Gobernación, Personal y Seguridad Ciudadana, Vicente Palazuelos.

Además, ha destacado que “el vertido por parte de profesionales o empresas de restos de obra no es ninguna broma”, pues está considerado como falta muy grave en la Ordenanza Municipal y la sanción va de 3.001 a 30.000 euros.

Finalmente, Palazuelos ha señalado que no entiende “cómo es posible que la gente vierta residuos de obra en lugares no habilitados para ello cuando hay en Astillero un punto limpio a cinco minutos y donde no te ponen ningún problema para tirar este tipo de residuos”.