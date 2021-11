Santander desconoce si se puede subrogar a todo el personal de basuras y si serán necesarias nuevas contrataciones

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha manifestado que el Ayuntamiento aún desconoce si se puede subrogar a todo el personal del servicio de basuras, las 315 personas que ha facilitado Ascan-Geaser "en una lista" y, por ello, si serán necesarias nuevas contrataciones para la prestación por parte de la nueva adjudicataria, Cespa.

Además, ha anunciado que este viernes comenzarán a reponerse los contenedores de basura que retiró la anterior concesionaria del servicio de limpieza, mientras se mantienen abiertas las dos vías para ello, la adquisición y la reposición por parte de Ascan. Transcurrido poco más de un día desde que comenzara a prestar el servicio de limpieza viaria Cespa, Igual ha revelado, a preguntas de la prensa, que "no hemos sido capaces hasta ahora de conocer cuántos trabajadores había adscritos al servicio".

Ha explicado que Ascan ha facilitado un listado de 315 personas con diferentes grados de jornada --"100%, 75%, 40% y 25%"-- pero aún se sabe cuántas de ellas son subrogables, si todas trabajan para el servicio de Santander, y a cuántos puestos de trabajo equivalen. Cuando se despejen todas esas incógnitas se conocerá si este número "es acorde a lo que el servicio necesita". Y en caso de déficit, "claro que habrá que contratar personas, pero eso es un trabajo que estamos haciendo", ha señalado.

Por ello, Igual no ha entrado a valorar la cifra de 20 personas más que han apuntado fuentes sindicales. Sí ha incidido en la "dificultad" de la interpretación de los diferentes datos, por un lado los recogidos en el contrato y por otro, los del convenio de la empresa con los trabajadores.

"Nosotros tenemos unos puestos de trabajo y después, en el convenio decidieron, con acuerdo, que hay trabajadores que solo trabajan de lunes a viernes y no fines de semana; y los de fines de semana los contrataban de otra manera, con lo cual el puesto de trabajo puede tener dos o tres personas", ha explicado. Y son estos datos los que "por fin" ha facilitado la empresa a través de un listado "que no está ni el soporte informático para poder manejarlo. Son unas sábanas en A3 que debemos ir puliendo", ha comentado Igual.

Además, ha subrayado que "la prioridad en este momento" de los servicios técnicos "no es repasar cada uno de los trabajadores, sino que se limpie hora a hora Santander, y sí que se está haciendo". "El Ayuntamiento tenía previsto tener un mes para ello y si alguien ha decidido que lo tengamos que ver en cuatro horas... Nosotros tenemos que priorizar hacerlo bien a hacerlo rápido", ha defendido.

Contenedores

Por otra parte, dos días después de que Ascan comenzara a retirar contenedores que considera de su propiedad, la alcaldesa ha informado de que se están empezando a reponer. Igual ha insistido en que la anterior concesionaria no puede llevarse los contenedores y ha negado que supiera este hecho con anterioridad, como afirma la compañía. "Yo mandé un mensaje a las 9.25 horas y el correo de comunicación de que se van a retirar es a la una de la tarde, con lo cual no nos avisaron con anterioridad, pero procedieron a su retirada", ha relatado.

Ante este hecho, el Ayuntamiento acudió a los tribunales para pedir al devolución, pero mientras se pronuncian, los contenedores se irán reponiendo a lo largo de esta jornada con otros. De esta forma, "las dos vías siguen abiertas: ir reponiendo como contenedores externos y que devuelvan los contenedores", ha indicado la alcaldesa, que desconoce si este material se ha alquilado o comprado.

En todo caso, ha asegurado que esta operación no supondrá ningún gasto para el Ayuntamiento porque lo repercutirá a Ascan al estimar que es imputable "a quien origina el problema". En este sentido, ha puntualizado que no hay estimación del coste porque todavía está abierta la posible devolución, "y no es lo mismo tener que alquilar a que nos los devuelvan".

"En el hueco donde hace tres días había un contenedor tiene que haber un contenedor. Eso es lo que estimamos que tiene que proporcionar la anterior adjudicataria y no lo está proporcionando", ha subrayado. Lo que sí ha facilitado esta mañana Ascan son los mandos de los contenedores soterrados que permitirán realizar este tipo de recogida con los camiones disponibles a partir de hoy. Igual ha realizado estas declaraciones tras presentar el proyecto educativo de cine online 'BackPack'.