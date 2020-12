El Ayuntamiento de Santander organizará finalmente una Cabalgata estática pero advierte que "será difícil"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento organizará una Cabalgata de Reyes estática aunque ha advertido que será "difícil" porque no es lo mismo hacerlo en un pueblo que en una ciudad de 173.000 habitantes. Así, aún no se ha decidido si los tres reyes estarán juntos en un lugar o si cada uno estará en un espacio, "de forma que los niños podrían ver a su mago favorito". "Juntos o no, lo que hagamos será lo más responsable", ha enfatizado la alcaldesa.

A preguntas de la prensa tras la denegación del permiso para la Cabalgata propuesta por el Ayuntamiento por parte de Salud Pública, un escrito que la Administración local ha recibido hoy, la regidora ha dicho que acata la decisión, si bien ha subrayado que la iniciativa municipal -con tres carrozas en un recorrido de 50 kilómetros de la ciudad-, "no se desmarca" de ninguna directriz, puesto que solo había una "recomendación" de que las cabalgatas itinerantes "no eran las más adecuadas".

Sin embargo, en opinión de Igual es "más operativo" un recorrido por toda la ciudad, que tiene unos 16.000 niños pequeños "que no van solos" a ver a los reyes, porque "no hay un lugar donde garantizar que puedan ir". La regidora ha insistido en que en su opinión sería "mejor" que los reyes "pasaran por toda Santander" y la gente "no tuviera que salir de casa para verlos", que concentrarlos en un lugar, "en un punto fijo" donde se puede producir aglomeraciones.