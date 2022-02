El Ayuntamiento de Santander mantiene “contactos” para conformar el Tribunal Económico Administrativo

El Ayuntamiento de Santander mantiene "contactos" para poder conformar el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), según ha informado hoy la alcaldesa, Gema Igual, a preguntas de la prensa.

La regidora del PP ha recordado que ha sido el propio Ayuntamiento el que ha recurrido al Tribunal Supremo tras una sentencia no firme en sentido contrario a otras emitidas, incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) o el propio Tribunal Supremo, que "avalan" la actuación del Consistorio al considerar que no hay indefensión de los vecinos porque no se haya constituido el TEAM.

Sobre la pérdida del justificante de solicitud de los fondos europeos para un proyecto municipal de Innovación por importe de 623.000 euros, tras el anuncio del Ministerio de Política Territorial este viernes de que investigaría al respecto, Igual ha señalado que no se han producido novedades.

Igual ha explicado que durante el fin de semana han estado trabajando al respecto informáticos del Ministerio, así como que ha mantenido contactos por mensaje con el director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo, anoche y esta mañana, "y no tengo noticias de momento".

Mientras, el portavoz de Ciudadanos -formación responsable de Innovación-, Javier Ceruti, considera "razonable" tener "esperanza" de que Santander pueda contar con los fondos por el tipo de concurso.

"Entiendo que si fuera un concurso competitivo en el que dar ese dinero a Santander supusiera que lo perdiera otro (ayuntamiento), es complicado. Pero en este caso no se han cubierto las cantidades, y que se le diera al Ayuntamiento, que ha demostrado la voluntad que tenía de presentarlo mucho antes que otras ciudades, creo que lo razonable es que se resuelva", ha valorado.

No obstante, en el anteproyecto del presupuesto del Ayuntamiento de Santander para 2022, que ha presentado este lunes en rueda de prensa la regidora, no se ha contemplado esa partida de ayudas, ha precisado Igual.

El Ministerio de Política Territorial anunció el viernes que investigará si ha recibido la solicitud de 622.783 euros de fondos europeos del proyecto de Innovación de Santander y conocer si cumple los plazos, y, en caso afirmativo, se resolvería la adjudicación de las ayudas.