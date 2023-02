Bendodo afirma que el 28M “toca cambio en Cantabria”: “Por los túneles no caben ni los trenes ni el populismo”

El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, cree que “sin duda” el 28 de mayo “toca cambio (de Gobierno) en Cantabria” porque, según ha afirmado, “por los túneles no caben ni los trenes ni cabe el populismo”.

Así lo ha afirmado este martes en un acto público de partido celebrado en Santander que ha incluido un paseo por Santander y el mercado de La Esperanza acompañado por la presidenta del PP de Cantabria y candidata a la Presidencia de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la capital cántabra y aspirante a la reelección, Gema Igual.

En una intervención pública en la calle Los Escalantes, junto al Ayuntamiento de Santander, Bendodo ha criticado la “ineptitud” del Gobierno de España al hacer un proyecto ferroviario donde los “trenes no caben en los túneles” como la, a su juicio, falta de “firmeza” mostrada por el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), ante “una afrenta a todos los cántabros” como, según ha dicho, ha cometido el Ejecutivo central con este proyecto “despreciando las posibilidades y la potencialidad de todo el territorio de Cantabria”.

Así, ha opinado que Cantabria tiene un Gobierno regional (PRC-PSOE) que “o mira para otro lado” o “critica de forma tibia” lo ocurrido en este caso cuando, a su juicio, lo hecho por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez con el proyecto de los trenes que “no caben en los túneles” es un “insulto y desprecio” a todos los cántabros. “Eso se lo dices a cualquiera y no se lo cree”, ha añadido el también director de campaña del PP de cara al 28M.

Bendodo ha opinado que el Gobierno de España está “en salvarse a sí mismo”, “no prioriza los intereses de los ciudadanos por encima de los del partido” y “no mira por el territorio”, algo que, a su juicio, sí hace el PP y, en Cantabria, tanto Buruaga como Igual. La presidenta del PP y candidata autonómica también se ha referido al “esperpento de los trenes y el daño irreparable” que lo ocurrido genera en la comunidad autónoma y ha criticado que, tras lo sucedido, Revilla siga diciendo que “Pedro Sánchez cumple”.

“Está fuera de la realidad”, ha afirmado Buruaga, para quien el “triunfalismo económico de Revilla es ofensivo para los cántabros y su entreguismo a Sánchez una ruina”. En su intervención, ha avisado de que el secretario general del PRC “lleva mucho tiempo fabricando excusas para su quinta coalición con los socialistas”.

Pero Buruaga ha señalado que, el 28M, “Cantabria puede volver a ser libre y autónoma y dejar de depender de los cambalaches de socialistas y regionalistas”. Ha afirmado que, en Cantabria, las elecciones se disputan “solo entre dos: el Partido Popular o el equipo de Pedro Sánchez en Cantabria” y ha advertido de que “cualquier voto que no sea para el Partido Popular servirá para apuntalarles en el Gobierno y traerá cuatro años más de parálisis, proyectos atascados y trenes que no caben por los túneles”.

Además, en alusión a Santander --donde actualmente gobierna la coalición PP-Cs, Buruaga ha subrayado el hecho de que Revilla diga que el objetivo en Santander es desbancar al Partido Popular y a Gema Igual con 7 concejales de 27, una afirmación que, para la presidenta 'popular', es “la prueba de que ya tiene amañado el siguiente pacto”.

Para Buruaga, el “único proyecto” de los regionalistas para Santander y el resto de ayuntamientos es “importar el modelo de desgobierno, parálisis y falta de resultados que han instaurado en Cantabria a todos los municipios de la región”. “Cantabria tiene que impedirlo y aquí estamos nosotros, para dar la batalla en todos los municipios de la región y también en Santander”, ha garantizado.

La dirigente popular se ha mostrado convencida de que el PP va a consolidar la Alcaldía de Santander y “a ensanchar todavía más el espacio electoral y a conseguir que la ciudad sea uno de los motores electorales del cambio político en Cantabria”. Buruaga ha opinado que “hay que volver a la coordinación leal, útil y eficaz” entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional que facilitó los grandes proyectos como el Parque de las Llamas, el saneamiento de la Bahía o el Palacio de Deportes y el de Exposiciones.

Gema Igual

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reivindicado la gestión municipal durante la legislatura, subrayando que “Santander cuenta con un Ayuntamiento saneado que ayuda a los vecinos”. Y ha apuntado que “mientras otros hablan de ilusiones y promesas, el PP de Santander habla con hechos, datos y cifras, producto de la escucha permanente con los vecinos los 365 días del año”.

“De cara al 28M nos comprometemos a poner nuestro granito de arena para plantar cara a ese maltrato permanente por parte del Gobierno central, donde hemos perdido poder adquisitivo con la plusvalía, los gastos extra del covid, etc., hasta llegar al punto de quererse quedar con nuestros ahorros”, ha afirmado Igual, quien ha asegurado que los alcaldes del PP ayudarán al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, a conseguir la Presidencia porque, a su juicio, “España necesita certezas y no se puede permitir más experimentos, ni más ensayo error”.

Paseo por Santander y visita al Mercado de la Esperanza

Antes de esta intervención, Bendodo, Buruaga e Igual han dado un paseo desde la Plaza Porticada hasta el Mercado de la Esperanza, una visita que ha generado curiosidad entre los viandantes que se han encontrado con esta 'triada' de dirigentes del PP, algunos de los cuales han llegado a pararles. Ya en el Mercado de la Esperanza, los tres han recorrido varios puestos, interesándose por algunos de los productos que allí se vendían y conversando con los vendedores.

En el recorrido por los puestos de pescados, Bendodo se ha interesado en varias ocasiones por identificar las distintas especies que se exhibían --“He aprobado”, ha dicho el propio coordinador general-- y conocer cómo se denominaban en Cantabria determinadas especies, como el gallo, que en la comunidad se conoce popularmente como ojito.

Aunque la visita al Mercado ha sido cordial por parte de vendedores y clientes que allí se encontraban, no ha faltado algún comerciante que les ha advertido a los dirigentes del PP: “Hay que venir todo el año, no solo en campaña”. A este comentario, Igual ha respondido con un “todavía no ha empezado” y ha recordado que son varias las veces que ha visitado el mercado.